Izvor: N1

Ministar u SDP-ovoj Vladi Gvozden Flego komentirao je curenje poruka i izbijanje afera kao i najnovije pisanje tjednika Nacionala o navodnom uhljebljivanju u Hrvatskim šumama.

“Ne djeluje mi sve to preapstraktno, nego prestrašno da se ovakve stvari događaju na razini visoke politike”, rekao je Gvozden Flego i dodao:

“Premijer se bavi zapošljavanjem pripravnika, ne znam što to govori. Ahmetović se zgraža nad time da se premijer bavi zapošljavanjem pripravnika, ali se ne bavi time da njihov predsjednički kandidat psuje, galami, vrijeđa i govori nelogičnosti.”

Komentirajući SMS-ove na pitanje je li doživio u karijeri da netko traži ovakvo mikro urgiranje, Flego je rekao:

“Bio sam izložen tome. Dočekalo me na jednoj sjednici Vlade niz popisa ljudi koje bih trebao upisati najesen na sveučilište. U pauzi sjednice sam rekao da nisam tu da upisujem ljude, nego da sprečavam da vi to radite. Onda me ministrica potapšala po ramenu i rekla – nećeš ti još dugo, Flegiću. Ja sam rekao da će biti tako dok sam tu. Postoji obaveza da se uništi takva koresponencija, da se takvu osobu izbaci iz sobe, ali to se očito ne radi, to je modus vivendi političkog sklopa duboko ukorijenjenog u našim okolnostima.”

Tragedija je da se ne zapošljavaju najsposobniji, nego najpodobniji ili oni s političkom podrškom, napomenuo je Flego.

Komentirajući izjavu Marka Milića o zapošljavanju u Hrvatskim šumama Flego je istaknuo: “Mi se obično bavimo jednostavnim oblicima korupcije, ovo je očiti primjer institucionalne korupcije koja je najopasnija. To se zna da poslove dobivaju oni koji su nekome bliski.”

Na komentar predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da pitanje poruka nije tema, Flego kaže:

“Mislim da ova konferencija za medija otvara nekoliko stvari koje treba analizirati. Vidim barem dva fatalna utjecaja Zorana Milanovića. On je jaki karakter. I premijer je počeo napadati neistomišljenike, to je nesimpatično i pokazuje manju vrijednost. Obojica bi jako voljeli biti urednici medija. Zadovoljan sam što su mediji izašli s ovim prepiskama da se vidi što se radi i koji je modus operandi i da se napravi protufront i da se tome kaže dosta.”

“Zoran Milanović sebe razumije kao apsolutni duh – on sve zna, on bi svime htio upravljati, on točno zna kako je Vijetnamski rat završio. Njegova usporedba s djecom s poteškoćama u razvoju je neprimjerena, kao što je neprimjereno da predsjednik države polemizira sa svojim državljanima, pogotovo novinarima. Ne znam što ga vodi da tako postupa.”

