“Način na koji Hrvoj Šipek predstavlja Državno odvjetništvo je katastrofalan!”

Podijeli :

Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Iva Boban Valečić iz Večernjeg lista i Ivanka Toma iz Jutarnjeg lista gostujući u TNT-u komentirale su najvažnije događaje na hrvatskoj politčkoj sceni proteklog tjedna.

Ustavni sud je proglasio izborne jedinice neustavnima. Na pitanje o tome je li Ustavni sud zakasnio, Toma podsjeća na podatak koji je izračunao profesor Goran Čular: “Tri mandata na prošlim izborima je HDZ dobio zato što nemamo podjednak broj birača u svakoj izbornoj jedinici. Kad se sjetimo da Vlada ima većinu od tek jednog do dva glasa, vidimo da je to počelo izravno utjecati na rezultate izbora. Vidimo da ovakav sustav ne reflektira demokratsku volju birača. Zakasnilo se za najmanje jedan izborni ciklus, ako ne i više”.

Postavja se pitanje hoće li biti dovoljno vremena za uređivanje izbornog sustava prije sljedećih parlamentarnih izbora koji nas čekaju u 2024. godinni. Valečić kaže: “Za ovo nikako krivca ne bismo smjeli tražiti u Ustavnom sudu. Krive su političke stranke i Sabor. Na politici je da osigura pravedan izborni sustav. U ovom kratkom roku, ako bi se baš imalo volje, moglo bi se dotjerati sustav na način da izdrži nekakav test vremena. U cijeloj priči i Ustavni sud upozorava da treba krenuti od vjerodostojnog registra birača, odnosno registra ne temelju kojeg će se krojiti izborne jedinice. No, nisam sigurna jer taj posao je jako težak. Tu imate interese terena, interes da stranka bolje prođe pomoću modela na izborima koji će uvijek nekoga preferirati. Sadašnje jedinice su krojene tako da pomognu HDZ-u da ostane na vlasti. Podsjeća da je i Šterc glasno rekao, gostujući na N1, da se pokušavalo podebljati šanse vladajuće stranke”.

Je li Ustavni sud čekao s ukidanjem zakona dok to nije pasalo HDZ-u? Ustavni sud ukinuo Zakon o izbornim jedinicama

S obzirom na to da radna skupina HDZ-a radi zakon, pretpostavlja se da će oni voditi računa da pogoduju HDZ-u: “Apsolutno, stvar je u tome što se ovakav zakon donosi kvalificiranom većinom, samo trebaju natjerati svoje zastupnike da dođu u Sabor i dignu ruke. Ono što je dobro u odluci Ustavnog suda je da su upozorili na problem registra birača, na činjenicu da imamo pola milijuna birača viška, da imamo četiri županije gdje je više birača nego stanovnika, te da su upozorili na potrebu da granice izbornih jedinica prate administrativne granice”.

Na pitanje o tome na koji način očistiti registar birača, Toma kaže da “nema šanse, čak da sve resurse upru u to da očiste registar birača, oni to neće uspjeti”. S druge strane, Valečić ističe: “Ustavni sud nigdje nije rekao da je problematična zakonska odredba po kojoj policija i dalje ima pravo brisati, to se i dalje može”.

Dopisivanje Hrvoj Šipek i Rimac

Kad je riječ o najnovijim porukama iz kojih je jasno da je državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek komunicirala s Josipom Rimac, Valečić kaže: “Njezin problem je što jako loše komunicira javno. Kad ju je Grmoja pitao je li komunicirala s Rimac o vjetroelektranama, ona je rekla ne. Iza toga je, ne znam čime izazvana, nastavila govoriti da je komunicirala s Rimac dok je bila gradonačelnica. Da otkad su pokrenuti izvidi nije komunicirala s njom. Međutim, izostavila je ono što je bilo u međuvremenu, da je s Rimac komunicirala dok je ona bila državna tajnica što je sasvim logično, da žena koja vodi odjel u DORH-u komunicira s državnom tajnicom, ali ispada da je ona htjela sakriti tu komunikaciju. Automatski se čovjek zapita zašto, a to je sve opterećenje za DORH. Ona bi trebala puno jasnije komunicirati, a nisam sigurna da ona to može”.

Hrvoj-Šipek odgovorila na optužbe i poručila: Ne pada na pamet dati ostavku Kreću u opoziv Hrvoj-Šipek: “Ovo joj je najveća laž do sada”

Vjerodostojnost DORH-a već je duže vrijeme na klimavim nogama. “Imamo oporbu s jedne strane koja je uzela Hrvoj Šipek kao metu preko koje gađa na Plenkovića. Onda tu ne biraju sredstva. Samo Državno odvjetništvo je ipak jedno od tijela koje ima rezultate u borbi protiv korupcije. Činjenica je da su natjerali ministre da odstupe”, kazala je Toma.

No, također dodaje sljedeće: “Ali način na koji Hrvoj Šipek komunicira s javnošću, način na koji predstavlja Državno odvjetništvo je katastrofalan. Ta žena doista nije za tu ulogu. Ona niti ne razumije ulogu koju obnaša, ali postoje mnogi drugi problemi Državnog odvjetništva koji se uopće ne spominju, a razaraju tu instituciju iznutra, od materijalnih uvjeta, do toga koliko su ekipirani, to je samo kadriranje unutar kuće. Nije se potrudila, ne evaluira se rad ljudi i ne biraju se oni koji zbilja rade”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.