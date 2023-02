Podijeli :

Izvor: Slavko Midzor/PIXSELL

Jurica Pavičić, kolumnist Jutarnjeg lista, u Newsroomu je komentirao posljednje afere vezene uz prepiske oko utjecaja na zapošljavanje određenih pojedinaca koji su vršili najbliži suradnici premijera Andreja Plenkovića.

Komentirajući izjave premijera Andreja Plenkovića o tome što je bitno, a što su ne-teme, Pavičić je kazao:

“Što je tema, a što ne-tema definiraju novinari, a oni koji će biti suci što je tema, a što ne-tema su gledatelji. Vrijeđa me kao novinara kad Plenković tumači što je tema jer to ukazuje na jedan autoritarni moment kod njega koji se pojavljuje u zadnje vrijeme, odnosno jednu težnju da on uređuje novine.”

Pavičić smatra da je ovime narušeno ono što je Plenkoviću uspijevalo posljednjih godina, a to je prikazati korupciju kao relikt nekog bivšeg HDZ-a koji s njegovim nema veza.

Je li afera AP tema ili ne-tema?

“Dijelom je taj dojam bio vezan uz to što doista on sam nije bio upleten, nijedna ga afera nije očešala preblizu. Sada se događaju dvije stvari koje su za njega dosta nepovoljne, a to je da su ljudi upleteni u ove klijentelističke priče su ljudi iz njegovog preuskog kruga, ciklički se približavaju te afere njegovom najužem krugu. Drugi problem je što se on u porukama pojavljuje kao netko s čim se njegovi suradnici loptaju. Možda ne tako da ih on bezuvjetno instruira na te stvari, ali se pozivaju na njegov autoritet i mašu njegovim imenom”, rekao je Pavičić.

Ovo je Plenkovićev HDZ

Uzimajući u obzir sve to, to znači da više nema bivšeg HDZ-a.

“HDZ s kojim danas imamo posla je HDZ Andreja Plenkovića. Unutarstranačke opozicije gotovo da više nema. Ona je ili izbrisana ili se povukla u ramena. Ovo su ljudi koje je on selektirao, koji su ga podržavali, ljudi koje je on podržavao i koji su isfiltrirani u njegovoj eri. Na neki način svaka njihova afera šalje lošu poruku kakvim je ljudima iskadrovirao zemlju”, rekao je Pavičić.

“Jedino s čim se Plenkovićeva administracija aktivno bavi je da pokušava iznutra izbušiti institucije tako da ih napuni sa svojim ljudima i da na njihovo čelo dovede ljude lojalne stranci”, ističe Pavičić.

Pavičić smatra da će se akteri iz posljednje afere “izmigoljiti u sivoj zoni”, ali dodaje da je ovo sigurno za Plenkovića reputacijska šteta.

“Taj smrad koji se osjeća u ovoj zemlji prvi je put došao jako blizu njegovom kabinetu. Sasvim sigurno će se tema AP i “hefe” spominjati u predizbornoj kampanji, a to HDZ-u ne ide na ruku”, kazao je Pavičić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.