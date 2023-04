“Nakon ulaska u šengenski prostor izbjeglicama i azilantima biti će još teže“

Podijeli :

U utorak je objavljeno Izvješće pučke pravobraniteljice za 2022. godinu, koje je opisano kao rano upozorenje na „pukotine“ u mreži zaštite ustavnih i zakonskih prava građana. Tim povodom u Newsroomu je gostovao Ivan Novosel, programski direktor Kuće ljudskih prava.

“U Kući ljudskih prava najviše nas zabrinjavaju trendovi vezani uz pojavu govor mržnje i nerješavanje slučajeva potaknutih zločinima iz mržnje. Posebno nas brine srozavanje suradnje državnih tijela s organizacijama civilnih društva u procesu stvaranja javnih politika i rješavanja problema. Kao najočitiji primjer možemo navesti kako od 2016. do prije neki dan nije donesen Nacionalni plan zaštite ljudskih prava. No on je i dalje manjkav i ne rješava realne probleme građana. Država se prilikom izrade nije dovoljno oslanjala na izvještaje pučke braniteljice. Plan pokazuje razinu nebrige vladajućih oko ljudskih prava“, kazao je Novosel.

Dodaje i da se instituciju pučke pravobraniteljice godinama ignorira.

“Pučka pravobraniteljica i danas nema pristup policijskim postajama gdje se nalaze imigranti. Ona tako ne može izvršavati ulogu vršenja nadzora nad djelovanjem policije, a koji propisuje Ustav. U državnim institucijama ne postoji svijest da se ponašaju nezakonito i protuustavno. Kako onda da djeluje policijski službenik kada o tome nema rasprave o Saboru? Saborski odbori o tome šute. Nažalost, veliku ulogu tu imaju institucije EU, koje nisu na vrijeme pritisnule Hrvatsku da poštuje Ustav“, objasnio je Novosel.

Komentirao je i započeto provođenje sporazuma, tj. međudržavnog ugovora između Hrvatske i BiH, kojim se omogućuje da se iz Hrvatske u BIH vraćaju autobusi puni migranata.

“Radi se o nastavku hrvatske politike koja ignorira sve međunarodne obveze i konvencije o ljudskim pravima kojima je pristupila. Ne možete reći da nemate obvezu znati u kakve uvjete isporučujete ljude u drugu državu. Drugi dio problema jest taj da Hrvatska nije omogućila pristup azilu, a na što svi imaju pravo“, elaborirao je.

Novosel prognozira da će se nakon ulaska u šengenski prostor u Hrvatskoj dodatno pogoršati prava izbjeglica i osoba koji traže azil.

“Odgovornost nije samo na hrvatskim vlastima. Hrvatska za takve postupke ima prešutno odobrenje europskih institucija“, zaključio je Novosel.

