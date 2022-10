Podijeli:







Novinari Vanja Moskaljov s tportala i Ivan Pandžić iz 24sata Expressa gostovali su u Točki na tjedan i komentirali aktualne teme, od afere Ina preko sušenja bivšem premijeru Ivi Sanaderu do odnosa na domaćoj političkoj sceni.

Ivan Pandžić smatra da ima još spornih ugovora, kad je u pitanju nova afera u Ini.

“Kad bi preprodali plin, osobno bi zaradili. Postoje i ugovori za jeftiniji plin, Škugor je bio samostalan, otvoreno jednom čovjeku govori da će dobiti jeftiniji plin za cigle i crijep koji su mu trebali. Kako je do toga došlo? Škugor je bio ugledni menadžer, imao veliku samostalnost, no važan detalj je to što se pokazalo da je on imao 12 milijuna kuna spremnih prije ovih ugovora. Zašto je bio toliko štićen? Bio je uveden po političkoj liniji, aktivan član HDZ-a. Iz slučaja se vidi kako društvo funkcionira – po principu ‘zovi čovika’, sve se može ako znaš pravu osobu.”

“Stranka na vlasti je kreirala atmosferu u kojoj se netko s imenom i prezimenom osjeća sigurnim i slobodnim tako operirati, dogovarati za osobne interese. Ako se dokaže da je on to napravio, u redu, ali stranka na vlasti je stvorila atmosferu gdje je to postalo normalno… Odgovornost nije više pojedinca nego stranke na vlasti”, dodao je Vanja Moskaljov.

Govoreći o bogaćenju tvrtke Škugorove majke, Pandžić je naglasio:

“Što se toga tiče, to je umirovljenica, a osniva tvrku sa spremnih 12 milijuna kuna da otkupi dugove švicarske tvrtke, pa onda za 6 dana prodaju dugove za 23,4 milijuna i ostaje im 9 i pol milijuna kuna. To je bilo prije ove afere i nismo vidjeli da je itko pitao te ljude odakle vam novci. Kad premijer kaže da su institucije države reagirale, reagirale su na poticaj banke. Zar moramo čekati pola millijarde da se upale alarmi? Postoje primjeri problema i peripetija s uštedama od 10.000 eura.”

Moskaljov je ponovno istaknuo da se ne radi samo o institucijama, već o javnom diskursu i raspravama koje dolaze svrha: “Nije borba protiv korupcije samo uhićenje Uskoka, nego da se stvori atmosfera u kojoj nitko neće ili će se vrlo mali broj usuditi krasti. Mislim da je šansa da je to pošten posao nepostojeća. To je filmski scenarij, vjerujem da Uskok ima siguran slučaj.”

Govoreći o vlasničkim udjelima i upravljačkim procesima u Ini Moskaljov dodaje da je najveći problem bio u kontroli i nadzoru:

“Što se tiče modela upravljanja, zbog brzine nije bilo glupo ostaviti moć u rukama jednog srednje rangiranog direktora, ali stvar je u kontroli. Njima se lampice očito nisu palilie dok je bilo zarade. Mehanizme kontrole bi trebalo poboljšati da bi se to ubuduće prepoznalo ili spriječilo.”

“Kako se nitko nije zapitao ako jednoj plinari Istočne Slavonije ide sto posto više plina, je li se doselilo 30.000 ljudi ili se otvorilo nekoliko tvronica? Tu se zakazalo i to budi sumnju da se nije slučajno previdjelo, nego da ga se možda pustilo. Previše je nelogičnosti. Škugor je 2007. bio smijenjen jer se smatralo da je prodao plin jeftinije, oštetio Inu… Previše je slučajnosti da je on to mogao sam, bez zaleđa”, istaknuo je Pandžić.

Problem kontrole

Dotaknuli su se i suđenja bivšem premijeru Ivi Sanaderu.

“Ne bi nas trebala iznenaditi presuda. Dvaput je u postupku bio proglašen krivim, jednom je Ustavni sud srušio presudu, jednom Vrhovni, sve je išlo prema tome da tužitelji nisu uspjeli dokazati ratno profiterstvo. Čudno mi je kao laiku da se to triput ponavlja, a govori se o istim stvarima bez novih dokaza, obrata”, rekao je Moskaljov.

“S ljudske razine vidim zakazivanje društva – utvrđeno je da je uzeo 3,6 milijuna kuna. Presuda je pala jer to 15 godina nitko nije shvatio. Kad se nakon 15 godina diže optužnica… Nakon 15 godina ostalo je samo ratno profiterstvo – šteta državi nije napravljena. Zakazali smo na početku. Nije bilo kontrole da čovjek na dužnosti svoju funkciju može zlorabiti”, dodao je Pandžić.

Moskaljov smatra i da se interes javnosti ispuhnuo: “Nema interesa javnosti za to kao u početku. Razlog je što sve to predugo traje. Ako sam dobro vidio, da bi se unutar godinu godinu i pol trebao biti pušten na slobodu, to je vjerojatno prvi rok. Više nitko ni ne vjeruje u sustav.”

Nervoza u HDZ-u

Na koncu su prokomentirali situaciju na hrvatskoj političkoj sceni.

“Primijećena je nervoza, nečega se boje ili skreću pažnju s nečega što je jednako ozbiljno. Reakcija premijera – upiranje prstom dirigiranje centara moći, i Habijan što je rekao, to je prepucavanje između HDZ-a i oporbe, to je infantilno, blesavo, niska razina komunikacije, a s druge strane je opasno. Kad bi se pokazalo istinom da je dijelom oporbe upravljao netko iz Moskve, u situaciji kad su de facto u ratu s Rusijom, o tome se ne govori olako, onda to dokaži siti čas”, frekao je Moskaljov.

“Ne može se premijer izvlačiti na to da netko njena vrijeđa pa će i on vrijeđati. To su ozbiljne stvari, a s druge strane inflantilno. Po zakonu je zabranjeno financiranje izvana, to treba dokazati i procesuirati”, dodao je Pandžić.

