Ima li Hrvatska ljude koji lobiraju kod Trumpa?

Osnivač i izvršni direktor Vlahović grupe, koja je jedan od pionira profesionalnog lobiranja u Hrvatskoj, predsjednik zaklade Nova granica, Natko Vlahović u Novom danu N1 televizije razgovarao je s Tihomirom Ladišićem o temi koja ovih dana zanima sve - kako lobirati kod Donalda Trumpa.

Vlahović kaže kako izbor Trumpa nije bio iznenađujući američkim biračima.

“On je izdominirao u ovoj kampanji i zasluženo pobijedio. Sad dolazimo u tranzicijski period, nova ekipa se priprema za vlast. To je veliki sustav, uključen je veliki broj ljudi… Počela su kapati prva imena… Kako pristupiti novoj administraciji? Čestitke su prvi korak”, kaže Vlahović. Dodaje i kako se čestitke analiziraju: Jesu li samo poslane, objavljene… “To su sve diplomatske vještine, svi žele imati kontakt s najmoćnijom državom na svijetu”, kaže.

Kultura lobiranja u SAD-u

Na pitanje tko je u Hrvatskoj to najbolje napravio, Vlahović kaže kako predsjedniku može čestitati svatko.

“Premijer, predsjednik, svi su čestitali novom predsjedniku, to je diplomatski uzus”, kaže.

Prema njegovim riječima, ova kampanja je pokazala koliko su društvene mreže važne kao komunikacijski kanal. “Sve završi na nekom od kanala. X je sada vrlo zanimljiv zbog odnosa predsjednika Trumpa i Elona Muska koji će biti uključen u komunikaciju. Facebook je važan. I izbor mreže može biti suptilna poruka. Mislim da treba koristiti sve mreže, biti aktivan. Slike više nisu interesantne, sve ide u obliku videa, sve mora biti televizično. Preporučio bih da se sve iskomunicira putem video poruke”, govori.

“Što se tiče lobiranja i lobističke kulture u SAD-u, ona je bitno drugačija nego u Europi. Lobisti su snažno uključeni u sve kampanje, u sadržaj poruka, u doniranje koje se prikuplja i daje, kroz legalne kanale, predsjedničkim kandidatima. Vidjeli smo da je prikupljena enormna količina novca.

U Europi su stvari dosta drugačije. Ne postoji tako velika količina novca koju lobisti investiraju u politički proces. Kad gledamo prve nominacije, šefica kabineta je ustvari lobistica, ona je dugo godina bila politička savjetnica… Prva žena koja će voditi kabinet predsjednika, ona već dugo prati Trumpa, očito imaju fantastičan odnos, pravi lojalan odnos i on je sigurno nije slučajno odabrao da bude uključena u proces imenovanja. To su ljudi koji praktički odobravaju sva imenovanja i savjetuju. Lobisti su snažno prisutni u kabinetima”, objašnjava Vlahović.

Hrvatske veze

Ima li Hrvatska ljude koji lobiraju u novoj američkoj administraciji? “Hrvatska, koliko znam, nema posebne ljude. U Washingtonu se koriste lobisti, oni su ulaznica u sustav, vrlo teško se tamo dobivaju sastanci. Mi početkom prosinca organiziramo jedan poslovni ručak u Washingtonu, gdje ćemo uspostaviti nove kontakte s ljudima u administraciji. Novi su ljudi i u Kongresu, i u Senatu i u Zastupničkom domu”, podsjeća Vlahović.

Što se tiče izjave Dragana Primorca da je spreman iskoristiti svoje privatne veze kako bi uspostavio kontakt, Vlahović kaže kako su i privatne veze vrlo bitne. “Tako je i kod nas, samo je američka scena puno veća. Može se puno napraviti ako imate poznanstva i kontakte. Jako je bitno biti povezan. Države imaju svoja diplomatska predstavništva, ambasadore, njihov je zadatak da to rade. Washington je zaista specifičan i tamo lobisti imaju veliki utjecaj”, govori.

Vlahović kaže i kako bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović treba biti uključena u lobiranje, kao i svi ostali. “Ona je uključena i u jedan think-tank, Atlantic Council, koji je bitan u Washingtonu i treba biti uključena, zašto ne”, kaže.

Hrvatska je interesantna zemlja s odličnim kreditnim rejtingom, podsjeća Vlahović i dodaje kako su i poslovne veze dobar način uspostavljanja kanala. “Ekonomija je jedan od ključnih razloga zašto je Trump izabran”, kaže.

Vlahović smatra da je Hrvatska imala više veze s demokratima nego s republikancima, osobito ovim novim republikancima. “Ovo je jedna nova priča, treba se koncentrirati na ovo što je sad na raspolaganju, prepoznati metode i način rada i surađivati. Mi živimo u Europi, odnosi SAD-a i EU-a će biti jedno od ključnih pitanja. Europa će se morati pozicionirati na drugi način nego što je to bilo za vrijeme predsjednika Bidena”, ukazuje Vlahović.

Orban i Vučić

On kaže i kako su, promatrajući stvari kroz medije, Vučić i Orban u prednosti jer su računali na Trumpovu pobjedu. “Oni su to stavili kao svoje adute, pohvalili se time, nisu se sramili to isticati. Hoće li zbog toga dobivati nagrade i poseban pristup, to tek treba vidjeti. Politika je jedna utakmica i svi su tu da se natječu za što bolje pozicioniranje država koje predstavljaju”, kaže Vlahović.

“Vučić se potrudio da svi čuju da je on među prvima čestitao, da želi iskoristiti dobar odnos s Trumpovom administracijom. On se želi natjecati, želi interese Srbije staviti vrlo blizu ovalnoga stola. Srbija ima nekoliko lobista koji se trenutno nalaze u Washingtonu”, kaže Vlahović.

Strateški projekti

Na pitanje koliko Hrvatska može napraviti na polju poboljšanja odnosa i stvaranja strateškog savezništva, Vlahović kaže kako svaka država ima svoje projekte i prioritete. “Što se tiče Trumpovih obećanja, snažan poticaj američkoj energetici dolazi u vidu deregulacije tržišta. Tu je interesantan LNG na Krku koji će sigurno biti važan u budućim razgovorima. Važan je i NATO, vidimo da je vojna suradnja sa SAD-om dobra. RH je članica i EU-a i NATO-a, u tom multilateralnom odnosu mi ćemo se koordinirati s politikama Bruxellesa jer RH je snažno na pozicijama EU-a i politika koje promovira EU”, govori.

Radikalni potezi i obećanja

Vlahović kaže da ne misli da će Trump biti toliko radikalan da će, npr., ukinuti FED.

“Oni kao nova administracija imaju iskustvo, republikanci su iskoristili da okupe veliki broj ljudi. Danas će u administraciju ući pripremljena ekipa, što prije nekoliko godina nisu imali. Što se tiče Elona Muska, to će biti jako zanimljivo. Ovo je presedan, da se jedan biznismen, najbogatija osoba na svijetu, toliko snažno priključila jednoj političkoj stranci. Praksa je da se doniraju novci, očito je dobro izlobirao i stavio svoju investiciju na stranu koja je pobijedila. Musk se mora baviti svojim biznisom, on se neće baviti politikom. On je ušao da ostvari što bolji pristup ljudima, taj odnos je specifičan. Mislim da Trump neće radikalno promijeniti institucije u SAD-u”, govori Vlahović.

Trumpova obećanja su vrlo jasna, kaže Vlahović. “Najavljena je povijesno najveća deportacija ilegalnih migranata. To obećanje će sigurno ići, sad su tijeku pripreme kako to realizirati, to svijet još nije vidio. To je jedno od obećanja, ima ih još puno”, zaključuje.

