Gost N1 Studija uživo bio je Marin Miletić, saborski zastupnik Mosta.

Komentirao je uključivanje premijera Andreja Plenkovića u pregovore s liječnicima.

“Svatko tko iole bolje poznaje političku situaciju u Hrvatske i značenje ministara i Plenkovića, zna da su ministri praktički lutke na koncu. Nijedna odluka koja ima neku težinu nije donesena bez samog Plenkovića”, rekao je Miletić.

Ipak, neki dogovor je postignut.

“Ogromni su problemi u zdravstvenom sustavu, a prema onome što vidimo, nešto su dogovorili i to pozdravljam. Mislim da naše liječnike treba dobro platiti, osigurati im radne uvjete. Izašli su s informacijom da su se dogovorili s premijerom, ministra mi tu ni ne vidimo, on je već bivši. Sad je red da čujemo što će od tog dogovora imati pacijenti. Smisao svega su pacijenti, da njima bude bolje, da imamo kvalitetni sustav i da građani imaju kvalitetno liječenje”, kazao je zastupnik Mosta.

Iduća godina je tzv. superizborna, čekaju nas izbori za Europski parlament, lokalni izbori, parlamentarni izbori i pred kraj godine kampanja za predsjedničke izbore. Postavlja se stoga pitanje je li Vlada zbog toga počela “dijeliti”.

“HDZ se drži svoje maksime – obećajem sve, a kad prođu izbori vidjet ćemo kako će se ponašati. To je njihov modus operandi”, rekao je Miletić.

Osvrnuo se i na spekulacije da bi Andrej Plenković mogao biti kandidat za glavnog tajnika NATO-a, koje su se najprije pojavile u švedskim medijima.

“Dosta se bavimo spekulacijama koje se stavljaju u naš medijski prostor. Moram priznati da sam se, prvi put kad sam čuo da bi on mogao doći na tako važno mjesto, dosta zabrinuo. NATO je prvenstveno vojna organizacija, zdrava logika govori da tamo mora biti netko tko razumije što je rat, koje su posljedice rata, koliko je težak… Ne vidim onda niti jedan razlog da bi to bio Plenković. Kad je ovdje gorilo i kad je bila frka, on je tražio način kako da izbjegne rat i stvarno mislim da su to samo spekulacije”, kazao je Miletić.

