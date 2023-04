Analitičar objasnio zašto ne vjeruje da će Plenković otići u Bruxelles

Podijeli :

Neva Zganec/PIXSELL

Hrvatskom kruže, ponovno, spekulacije da je Andrej Plenković jedan od kandidata za šefa jedne od međunarodnih institucija koje bi ga mogle odvesti u Bruxelles. Ovog puta, prema pisanju švedskih medija, šef HDZ-a i predsjednik vlade kandidat je za šefa NATO-a. Politički analitičar Davor Gjenero smatra kako bi odlazak Andreja Plenkovića, na bilo koju nadnacionalnu funkciju, ne čini realnom. Evo i zašto.

“Meni se ta opcija ne čini pretjerano realnom. Ne čini mi se realnim da bi Andrej Plenković, prije parlamentarnih izbora, mogao ispustiti vođenje HDZ-a iz svojih ruku”, kaže politički analitičar. Naime, ističe Gjenero, izbori za Europski parlament i nacionalni parlamentani izbori, održat će se otprilike u isto vrijeme iduće godine.

“Idući sastav europskog vrha formirat će se tek u drugoj polovici iduće godine. U razdoblju od svibnja pa tijekom ljeta odvijat će se intenzivni razgovori, pregovori, između tri ključna partnera do sada u Europskom parlamentu, dakle Europske pučke stranke, Reformista i liberalnih demokrata te Socijalista i demokrata. Vidjet ćemo kakav će biti rezultat tih izbora. Naime, tri ključne pozicije su u ovom mandatu međusobno su podijelile te tri grupacije. Pa Pučani, već sad dosta dugo, konstantno, reklo bi se, drže poziciju predsjednika Europske komisije, Socijalisti, otkad je funkcija utemeljena, drže položaj Visokog povjerenika za vanjsku i sigurnosnu politiku, a u ovom mandatau, kad su bili jači nego ranije, a Pučani nešto slabiji, liberali su držali poziciju predsjednika Europskog vijeća”, podsjeća Gjenero i dodaje da tek ostaje za vidjeti koja će od ovih funkcija pripasti kojoj od grupacija.

Također, smatra da najmanje šanse od svih, ima utrka za predsjednika Europskog parlamenta.

“Meni se čini manje vjerojatnim da bi se premijer Plenković mogao umješati u tu utrku jer bi to značilo da bi trebao najprije izabran u Europski parlament”, rekao nam je politički analitičar koji je uvjeren da Plenković neće izaći na izbore za Europski parlament, već na nacionalne izbore.

Kaže da je moguće da će Plenković nositi i kandidacijsku listu HDZ-a i na izborima za Europski parlament. “No, vjerojatno će to izbjeći kako ne bi morao poslije davati ostavku na mjesto zastupnika u EP-u”, kaže politički analitičar.

Iz ovog razloga bi Plenkovićevo imenovanje u EK moglo biti nezgodno

Također spomenuo je još jedan razlog zbog kojeg bi bilo kakvo Plenkovićevo imenovanje u Europsku komisiju moglo biti nezgodno.

“Postavlja se pitanje tko će određivati hrvatske kandidate za članove Europske komisije. Da li će to biti Plenković kao šef sadašnje vlade, odnosno da li će to biti on kao mandatar buduće vlade ili će to biti eventualno mandatar, odnosno predsjednik neke tehničke vlade, koja bi se mogla forimirati nakon izbora za Hrvatski sabor”, kaže Gjenero. Ističe da mu se ne čini realnim mogućnost da netko drugi, a ne Plenković, preuzme mandat za sastavljanje iduće vlade.

“Meni, jednostavno ne izgleda uvjerljivo da postoji procent vjerojatnosti da bi se Peđa Grbin, kao neformalni šef današnje opozicije, mogao kandidrati za premijersko mjesto. Međutim, ako se formira neka tehnička vlada i ako bude formirana do vremena kad će se formirati Europska komisija, onda to znači da bi predsjednik Republike, Zoran Milanović, koji bi stajao iza takve vlade, imao ključni utjecaj za selekciju kandidata za članstvo u Europskoj komisiji. U tom slučaju bi cijela situacija, unatoč Plenkovićevom europskom rejtingu, mogla postati komplicirana”, kaže Gjenero.

Na komentar da je predsjednik Zoran Milanović rekao da ne bi imao ništa protiv vidjeti Andreja Plenkovića kao glavnog tajnika NATO-a, ako bi se spekulacije stranih medija pokazale točnim, pogotovo jer bi to značilo da će Plenković napustiti nacionalnu politiku, Gjenero kaže da to ima svoju logiku.

“Ali, nemojmo se previše obazirati na to što predsjednikrepublike govori. On nije akter koji djeluje konzistentno. Predsjdenik Republike nije akter koji djeluje racionalno i nije akter koji zna procjenitit nacionalne prioritete, a još manje svoje nacionalne probitke zato se i nalazi u ovakvoj poziciji političke izolacije u kakvoj je”, zaključuje Gjenero.

