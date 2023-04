Podijeli :

Luka Stanzl/Pixsell

Branimir Vidmarović, stručnjak za međunarodne odnose gostovao je u Novom danu u kojem je komentirao mogućnost da Andrej Plenković postane glavni tajnik NATO-a.

“Reakcija premijera Andreja Plenkovića na press konferenciji bila je iznimno čudna, kao da mu je netko stavio sol na ranu, a da je to htio. Sve što je rekao švedski novinar o tome da Plenković postane glavni tajnik NATO-a stoji. NATO je u procesu traženja kandidata iz južne, jugoistočne i istočne Europe, potrebna je diversifikacija, a govori se i da bi trebali staviti ženu na tu poziciju. Ima tu dosta različitih uvjeta, ali također stoji i joker jer je Jens Stoltenberg najdugovječniji glavni tajnik NATO-a, punih 9 godina, i postoje dobri razlozi za to”, rekao je stručnjak za međunarodne odnose Branimir Vidmarović.

Vidmarović tvrdi da je prolongacija njegovih mandata realna opcija, a što se tiče drugih kandidata ima ih više od desetak, a važno je i to koliko zemlje članice ulažu u sam NATO.

“Estonija je recimo najbliža tome jer sigurno daje 2 posto svog BDP-a za NATO. Proces biranja glavnog tajnika je neformalni konsenzus. To je najnetransparentnija procedura izbora nečega u zapadnom demokratskom svijetu kako bi se sačuvala opcija fleksibilnosti. To je trebao biti i element tajne, da se kandidati ne objavljuju unaprijed. Kandidati se predlažu, a velike zemlje NATO-a mogu lobirati. Jensa Stoltenberga je jako gurala Angela Merkel, a moguć je i veto. Stoltenberg je tako dugo na toj poziciji jer je na kraju njegovog mandata na vlast došao Donald Trump i NATO se našao na udaru kritika jedne od velesila unutar samog saveza i zato je odlučeno da ne bude promjena. Njegov se mandat prolongirao i kad je krenula ruska agresija, mandat mu se po treći put prolongirao. Glavni tajnik može zadati smjer NATO-a, a Stoltenberg se pokazao kao smirena osoba”, rekao je stručnjak.

Također, navodi da su strahovi u vezi dolaska Donalda Trumpa na vlast realni.

“Jako je umjerena i razumna političarka”

“U njegovim pogledima više nisu bitni vanjski neprijatelji Amerike nego se fokusira na unutarnje neprijatelje. U sljedećih 6 mjeseci bi se trebalo odlučiti tko će biti novi tajnik NATO-a. Postoje samo dvije opcije – ili zadržati Stoltenberga jer se može računati da će biti miran i staložen ili nekoga tko je konzervativniji i desniji prema Rusiji da se kroz Trumpov lobizam ne bi mogla poljuljati politka EU-a prema Rusiji i Ukrajini”, kazao je.

Vidmarović kaže kako Kolinda Grabar Kitarović nije nestala kao kandidatkinja te smatra da je ona bi bila idealan kandidat jer je žena i jer je već bila u NATO-u.

“Jako je umjerena i jako razumna političarka, ali joj je već naštetila njena bliskost s Vladimirom Putinom. Njena kandidatura je sad u žanru političkog fantasyja. Hrvatska atomosfera negativno utječe na bilo kojeg hrvatskog kandidata jer nije pokazala unutarnju koheziju po pitanju Ukrajine. Za Plenkovića je to bolna točka jer bi to sigurno htio”, rekao je pa je dodao: “Nakon pada Berlinskog zida glavni tajnik Berlinskog zida postao je eksponiranija figura koja je dobila više utjecaja. Javier Solana je najviše pridonio jačanju uloge glavnog tajnika. Ta funkcija predstavlja političkog upravitelja i menadžera koji ima veliku slobodu kreacija narativa i on može utjecati na poziciju NATO-a i članica”.

Vidmarovič na kraju kaže: “Čini se da je najjače izdanje NATO-a bilo u vrijeme Hladnog rata. Odluke su se donosile vrlo brzo i točno se znalo zašto NATO postoji – da bi se SAD držalo u dvorištu, Ruse držalo preko plota, a Nijemce u podrumu. NATO je potreban, tko zna kakve će probleme u budućnosti imati zemlje koje sad ulaze u njega. Ne povećavaju vojne resurse, a povećavaju rizike.

