Britanski obavještajni dužnosnici ranije danas su izvijestili da je Rusija izgubila desetke tenkova u svom napadu na Vuhledar, a potvrđuju to čini se i snimke koje su objavile ukrajinske oružane snage.

Ruske snage postigle su male uspjehe oko tog grada u Donjeckoj oblasti, ali brojni komentatori ocjenjuju njihov napad kao neuspjeh zbog velikih gubitaka, javlja Sky News.

Ukrajinske oružane snage objavile su snimke za koje tvrde da prikazuju upravo uništavanje ruskih tenkova.

“Ruski ministar obrane Šojgu: ‘Trenutno borbene operacije u području Vuhledara teku uspješno.’ Baš istina”, napisali su Ukrajinci uz objavljeni video.

