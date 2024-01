Nepalac odgovorio HDZ-ovki: “U Hrvatsku dolazimo raditi i šaljemo novac obiteljima”

Podijeli :

U Hrvatskoj imamo oko 180.000 radnika, većinom dolaze iz azijskih zemalja i zaposleni su na radnim mjestima za koja se više ne može pronaći radnike. Iako svi znaju da su nam potrebni, u društvu, ali i u politici, sve je više verbalnih napada na te ljude koji izgledaju drugačije od nas. Na Kvarneru su postali dio Karnevala, ali svojom izjavom o njima se proslavila sad i jedna HDZ-ovka.

U Čavlima vraćaju karnevalskog “pusta”. Ovogodišnjeg Škuribanda Fureštića, Indijca koji predstavlja migranta, odnosno, stranog radnika već su skinuli zbog negativnih reakcija, ali su obećali da će ga vratiti kad ga obriju. Riječanin i saborski zastupnik Mosta Marin Miletić objašnjava da se na karnevalu ironizira sve.

HDZ-ovka strane radnike zove ‘škuri’ i ‘crni’, a ocu joj masline brali – Pakistanci! “Bili su super”

“Papu se palilo, Bog mi prosti, Papu, kardinala Bozanića… Dakle, od Sanadera, svih. Ali, pazite, politička korektnost! Nemojte nekoga jer onda ste jako strašni. Dajte, molim vas, to je karneval, dosta je te vaše lažne političke korektnosti”, izjavio je Miletić.

S kanervala i ulica netrpeljivost je stigla do Sabora. Što misli o stranim radnicima rekla je HDZ-ovka Danica Baričević.

“Evo, ja koja dođem u Zagreb prolazim ulicom i šetam, puno je više tih škurih, crnih, malih. Mislim da se tu baš nismo dobro pripremili, da ima prostora da napravimo nekakvu strategiju…”

Nakon bure koju je izazvala, HDZ-ova zastupnica se opravdala na svom Facebook profilu.

Nepalce, Indijce i Filipince će u Varaždinu podučavati hrvatski jezik

“Izjava s mojeg gostovanja u emisiji Otvoreni studio TV Dalmacije koja se trenutno objavljuje po različitim portalima je zlonamjerno interpretirana i ne odgovara mojim stavovima. Naime, ogromna većina stranih radnika u Hrvatskoj se ponaša vrlo pristojno i disciplinirano. Ljudi rade, zarađuju pošteno svoj kruh. To treba poštovati.”

Teško je zato danas bilo HDZ-ovcima braniti stranačku kolegicu.

“Ako je zaista ovo izgovoreno, apsolutno ne pridonosi integraciji potrebne radne snage koja dolazi u Hrvatsku i ja svima takvima koji se uopće upućuju da komentiraju kakav je tko, postavljam pitanje kako bi se osjećali Hrvati u stranim zemljama da netko njih tako kvalificira”, rekao je ministar Marin Piletić, a nadovezao se i HDZ-ov zastupnik Mislav Herman:

“Ja sam čak i živio u Africi. Prema tome, “mali crni” su bili moji sugrađani koji su obilježili moje djetinjstvo, tako da se s takvom izjavom ne mogu složiti ni kao liječnik, ni kao humanist, ali sam isto tako siguran da je izvučena iz konteksta.”

Da brojni Hrvati odlaze raditi u druge strane zemlje upravo poput njih podsjeća i Nepalac na radu u Hrvatskoj Sunil Bam.

“Mi Nepalci dolazimo ovamo raditi. Radimo i šaljemo novac svojim obiteljima. Posao je glavni prioritet. Mislim da nitko ne bi smio biti predmet mržnje zbog boje kože.”

Danica Baričević nije u Saboru davala izjave, ali zato su njene riječi osudili oporbeni zastupnici.

“To je čisti govor mržnje, to je ksenofobno, to je rasistički, to je bezobrazno”, smatra Katica Glamuzina iz Socijaldemokrata, a sličnog stava je i SDP-ovac Arsen Bauk:

“Bilo bi dobro da se prilikom davanja takvih izjava suzdržimo od fizičkog opisivanja ljudi koji su u Hrvatsku došli da bi radili.”

Predsjednik udruge Nepalaca otkrio koje hrvatske tvrtke nude dobru plaću, a s kojima imaju problema

“Dobri su im kada trebaju njihovi članovi, koji su vlasnici agencija za uvoz stranih radnika, zarađivati na njima milijune, ali će ih zbog populističkih razloga nazivati ne samo pogrdnim nego diskriminatornim imenima kada im to odgovara”, oštra je bila Sandra Benčić iz Možemo.

Katarina Peović iz Radničke fronte ističe pak da je veći problem što Vlada osigurava robovlasničke uvjete za strane radnike i snižava cijenu rada. Zato traže da se vrate kvote za strance.

“Nije riječ o onome što Vlada uporno ponavlja, a to je nedostatak radnika, već je riječ o tome da se namjerno snižava cijena radne snage i pogoduje poslodavcima.”

Vjerovali ili ne, isto traže, kad su u pitanju kvote za strance, i zastupnici s drugog kraja lijevo-desnog spektra – Hrvatski suverenisti.

Strani radnici jedva čekaju novi zakon: “Uskoro ću biti vaš građanin, bit ću i ja “hrvatski”!”

“Upravo ovakvim nekontroliranim uvozom prosječna hrvatska plaća će uvijek biti daleko, daleko ispod prosjeka Europske unije i to neće biti dobro, i dalje ćete imati odljev Hrvata ka zapadu Europe, a sve veći broj ljudi iz dalekoazijskih zemalja. Ali to ne znači da se ti ljudi trebaju okarakterizirati na taj način kao što je to kolegica napravila”, riječi su Marijana Pavličeka.

Većem prihvaćanju stranih radnika od strane društva sigurno bi pomoglo kad bi Vlada imala adekvatnu integracijsku i imigracijsku politiku. Ali, dokumente poput potrebne imigracijske strategije Hrvatska još čeka.

