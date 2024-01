Peović bijesna zbog stranih radnika: “Mnogi love u mutnom, uglavnom djeca HDZ-ovaca, HSLS-ovaca…”

Podijeli :

Katarina Peović, saborska zastupnica Radničke fronte gostovala je u Newsroomu kod Domagoja Novokmeta gdje je komentirala odlazak domaće radne snage u inzoemstvo i sve veći priljev stranih radnika u Hrvatsku.

“Mi se u Radničkoj fronti ne bavimo terminom izbora, niti smatramo da je taj elektivni spektakl u kojem ćemo mi svi sudjelovati po ičemu bitan i presudan za život hrvatskog čovjeka. Mi mislimo da se treba koncentrirati na teme kao što su priljev stranih radnika, pitanje zakona o ispitivanju podrijetla imovine, uvođenje poreza na neto bogatstvo, kako bi bogati konačno participirali u tom punjenju proračuna”, poručuje Peović.

Osvrnula se i na potencijalnu koaliciju s SDP-om.

“Ono što je Radnička fronta do sada saznala je da je SDP-ovom članstvu prihvatljiva Radnička fronta kao najpovoljniji koalicijski partner. Mi smo odmah na početku govorili da smo za veliku koaliciju i žao nam je da nije došlo do te velike koalicije lijevih stranka. Spremni smo za to okrupljavanje na ljevici jer se stvarno moramo suprotstaviti onome što se iza brda valja.”

Peović je poručila da nisu ušli u službene pregovore s SDP-om, ali takav je dogovor moguć.

Problem sa stranim radnicima

Peović smatra kako sa stranim radnicima postoji problem u intepretaciji i s ljevice i s desnice.

“Prije svega treba osuditi desnu interpetaciju koja je ksenofobna i koja ide na najprimitivnije emocije – strani radnik ti je neprijatelj. Ali treba osuditi i ovu nominalno često lijevu strane koja tvrdi da nema nikakvih problema u tome da dolaze strani radnici u ogromnom broju i da to ni na koji način ne ugrožava status i poziciju hrvatskog radnika, što uistinu nije točno.”

“Mi s dolaskom stranih radnika snižavamo cijenu radne snage, to se zove nejednaki razvoj. Strani radnici se ne dovode u Hrvatsku ni zbog čeg drugog, nego samo zato što je Hrvatska vlada izašla u susret poslodavcima koji žele sniziti cijenu radne snage”, dodaje Peović.

Peović ističe kako smo zbog omalovažavanja hrvatskog radništva došli do toga da u nekim sektorima nedostaje radnika.

“Prosjek europe je 3 posto radno sposobnih koji se iseljavaju, a nas je 17,6 posto iselilo. Jučer slušam Andreja Plenkovića… On u potpunosti želi umanjtiti tu brojku jer se licitira kolika je to brojka pa se uglavnom govori o 400 tisuća ljudi, ali Eurostatova statistika je 17,6 posto radno sposobnih, a oni su najproduktivniji, nositelji razvoja.”

Treba vratiti kvote

“Bez obzira na sve, Hrvatska vlada treba vratiti kvote i ograničiti uvoz strane radne snage jer uvoz je omogućen isključivo da bi se poslodavcima pogodavalo. Ako se izjednačuju prava stranih i domaćih radnika onda se gubi uopće potreba za uvozom stranih radnika.”

“Mi svake godine imamo duplo veći broj izdanih dozvola za strane radnike. Vlada se nikome više ne mora opravdavati. Poslodavac može dati bilo kakav oglas za posao, koliko god on bio robovlasnički, ako ne nađe hrvatskog radnika da radi pod tim uvjetima, onda može uvesti stranog radnika”, kaže Peović.

Peović kritizira što ni jedna desna stranka ne govori o vraćanju kvota.

“Zapravo misle raditi sve što radi HDZ, a to je omogućavati poslodavcima da se basnoslovno bogate. Tu mnogi love u mutnom, uglavnom djeca HDZ-ovaca, HSLS-ovaca – mladi tigrovi poduzetnici koji su u 2021. otvarali firme znajući da će moći zarađivati na toj robovlasničkoj radnoj snazi. Oni ne trebaju radnike, oni trebaju robove i Vlada im je to omogućila.”

