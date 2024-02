Ova vijest vezana za cijene energenata brine i građane i poduzetnike: “Kakav bi to udarac bio”

Podijeli :

Mjere ograničavanja cijena energenata s prvim bi danom travnja mogle otići u povijest. Vijest je to koja jednako brine građane, ali i poduzetnike. Premijer pak zasada ne želi puno otkrivati.

Alen Lisac vlasnike je nekoliko kafića. Ukidanje subvencija, kaže, itekako se osjetio.

“Mjesečno na račun mjera uštedimo nekakvih 20-ak tisuća eura, znači nama će se troškovnik povećat za 20 tisuća eura”, požalio se Alen Lisac, poduzetnik u ugostiteljstvu.

A ako to osjeti on kao vlasnik, kaže Lisac, boji se da će i gosti.

“Uvijek nekako gledamo da to iz naše marže uspijemo pokriti, pogotovo da ne diramo plaće radnika I da ne idemo na račun naših klijenata, kupaca i da ne dižemo cijene, ali ako se to dogodi, bojim se da će se to odraziti i na cijenu kave i ostalih naših proizvoda”, rekao je Lisac.

Plenkovićev savjetnik: Voljeli bismo da Vlada ne mora produživati mjere nakon ožujka

Poskupljenja neizbježna

S mjerama nekako, bez njih teško. Zato su, smatraju i trgovci, poskupljenja neizbježna.

“Najviše se bojim poskupljenja struje, o tome trgovci najviše ovise, posljedično, ako poskupe cijene energenata, dizat će se cijene u maloprodaji, a onda će to osjetiti i naši kupci”, objasnio je Robert Fućak, član upravnog odbora Saveza udruga malih trgovaca Hrvatske.

Premijer ne otkriva planove

Vlada procjenjuje da su samo na računima za struju i to u petom paketu od listopada lani do kraja ožujka ove godine poduzetnici i građani uštedjeli 288 milijuna eura. Tu je i plin čiju zamrznutu cijena Vlada od lanjskog do kraja ovog ožujka subvencionira sa 179 milijuna eura. Premijer svoje planove za sada ne otkriva.

Vlada upravo objavila nove, više cijene goriva

“Vodit ćemo mi računa o građanima I gospodarstvu kao i do sada”, istaknuo je Andrej Plenković, predsjednik Vlade.

Nešto je jasniji bio premijerov posebni savjetnik Zvonimir Savić koji je na N1 rekao da se nada kako mjere neće trebati produljivati. Građanima se ideja da budu prepušteni tržištu ne sviđa. Posebice ne umirovljenicima.

“Tragedija za nas! Kakav bi to udarac bio na vaš budžet? A, strašan jer već sada skoro pola mirovine dajem za režije. Ima ljudi koji imaju još manje novaca, gledajte po kantama stalno traže boce”, rekla je Dragica iz Rijeke. “Ja sam dobro osjetila tu uštedu budući da živim sama, isplatilo mi se. Koliki su vam računi za struju, plin? Veliki, plin je najjeftiniji još, struja oko 50 eura, meni su režije između 270 do 300 eura, ovisno o rati struje, nažalost živim sama”, dodala je Dragica. “Prije izbora neće sigurno, to bi bilo pucanje u nogu, znači čekat ćemo kraj izbora i vrlo vjerojatno će se to dogoditi zbog pritiska EU-a”, kazao je Robert iz Rijeke.

A Europa već pritišće. Europska komisija u više je navrata pozivala vlade država članica da ukinu mjere za sve i usmjere ih prema najugroženijima. Bivši ministar financija Slavko Linić smatra da za paniku nema razloga. Tržište je stabilno, a opskrbni lanci osigurani.

“Samo ukidanje mjera bitnije ne bi promijenilo cijene, barem ne prema građanima i potrošačima, a s druge strane kada govorimo o HEP-u i struji gdje imamo najniže cijene u Europi, to je uvijek pod kontrolom Vlade,” objasnio je Linić.

Cijene kuća i stanova drastično rasle: Ovaj grad je rekorder po skoku nekretnina, evo kao stoje ostali

“Građani mogu biti mirni”

Građani mogu biti mirni, kaže Linić, ali mjere za poduzetnike će se morati ukinuti.

“Oni moraju shvatiti da ne mogu imati neprekidnu zaštitu Vlade i da će u tom dijelu ona prije ili poslije morati prestati”, rekao je bivši ministar financija.

Europska komisija svoje je rekla. Iduća je na potezu Vlada. Iako, ekonomskoj logici unatoč, teško je vjerovati da bi se uoči izbora ijedna usudila ukidati stečena prava.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dobra vijest za 122.800 umirovljenika: Od sutra stižu veće mirovine, evo za koliko Visokopozicionirana službenica Ministarstva godinama nije dolazila na posao, ali je primala plaću. Doznajemo detalje