Nevrijeme u Zagrebu: “Krov je letio ravno prema meni, spasio me stup”

Snažno nevrijeme koje je danas pogodilo Zagreb iza sebe je ostavilo veliku štetu. Naša reporterka Ema Bašić je na zapadu grada, u Španskom, razgovarala s građaninom koji je za dlaku izbjegao krov zgrade koji je snažan vjetar nosio nosio preko ceste i preko nekoliko parkirnih mjesta.

“Izgledalo je kao kataklizma. To se dogodilo u par minuta. Lovili smo stolice od jednog kafića po terasi i nakon toga sam uočio trganje krova sa susjedne zgrade. Taj krov je letio ravno prema meni i nisam mogao niti lijevo niti desno. Hvala bogu ovom stupu koji me spasio. Krov je pogodio moje vozilo i tu je napravio štetu veliku. Nikad to u životu nisam vidio”, poručio je građanin Španskog.

Dodao je kako, unatoč snažnom vjetru, sumnja u samu kvalitetu izrade radova tog krova

Promet u gradu je ponovno prohodniji. Sanacija užeg centra koji je bio potopljen još uvijek je u tijeku, a na terenu je i gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Meteorolozi upozoravaju da se nevrijeme kreće prema Slavoniji brzinom vjetrova 80 kilometraa na sat. Također savjetuju da ljudi ne izlaze iz svojih kuća zbog vlastite sigurnosti.

