“Ništa se u HEP-u neće promijeniti ako umjesto Frane dođe Jure, tamo se karikaturno kadrovira”

Podijeli :

N1

Novinari Tomislav Krasnec iz Večernjeg lista i Marko Biočina iz Nove TV gostovali su u Točki na tjedan, gdje su komentirali aktualne teme, među ostalim i aferu "Plin za cent".

Posebnu pažnju posvetili su Frani Barbariću, koji obnaša dužnost šefa Uprave HEP-a od 2018. godine, a u posljednje vrijeme je pod povećanim medijskim pritiskom zbog plinske afere u kojoj je, uz HEP, implicirana i Vlada.

VIDEO | Barbarić nije raspoložen za pitanja, našem reporteru zaprijetio policijom I HDZ-ovci se već pitaju zašto Barbarić ne odlazi

Biočina je istaknuo da smjena Frane Barbarića nije jednostavan proces te da se radi o složenim igrama unutar HDZ-a i šire.

“Smjena Frane Barbarića oduvijek nije smjena tog čovjeka, nego je to igra između raznih interesnih skupina unutar samoga HDZ-a i šire od njega. Vjerojatno postoji ogromna scena ljudi koja lobira za njegov ostanak, ali i za odlazak i da se imenuje nekoga drugoga. Po mom iskustvu praćenja HEP-a, to je vjerojatno ono što se sada događa. Događaju se ogromne količine raznih sastanaka između pripadnika raznih struja, ponajviše unutar HDZ-a, a Plenković stoji i čeka dok se ne iskristalizira nekakvo rješenje”, kaže.

Ipak, Biočina smatra se da će se situacija morati razriješiti brzo jer politički negativni utjecaj na Vladu i premijera Plenkovića zbog te afere postaje sve vidljiviji.

Krasnec je komentirao činjenicu da je osoba koja je prva upozorila na viškove HEP-ova domaćeg plina koji se stvaraju i koji su poslije prodavani na aukcijama i po jedan cent, dosadašnji direktor HROTE-a Boris Abramović, prva “žrtva” ove afere. Vlada je, naime, na zatvorenom dijelu sjednice Nadzornom odboru HROTE-a predložila njegova zamjenika Darjana Budimira za novog direktora.

“To sigurno nije dobra poruka i većina javnosti sigurno ju je shvatila kao nelogičnu. Nikako se to nije smjelo odigrati ovako, da jedino taj čovjek ode, to je najgora moguća poruka”, kazuje Krasnec.

Istaknuo je također da unatoč tome što je Vladina intervencija možda smanjila cijene energenata na tržištu, to ne znači da su svi odgovorni oslobođeni svoje odgovornosti. “Plenkovićeva linija obrane je: ‘Ovo je minorno, a ono što smo pomogli građanima je gigantskih razmjera’. Iako to djelomično stoji, ta linija obrane ne može dugo izdržati”, smatra novinar Nove TV.

Biočina vjeruje da će do Barbarićeve smjene ipak doći, kada Plenković procijeni da je pravi trenutak, no ne vjeruje da će to prouzročiti bitnije promjene u HEP-u.

“Jedna struja unutar HDZ-a ga podržava, druga ne, a sada se tu negdje usklađuju mišljenja. Plenković to gleda od gore, mjeri i u nekom trenutku će intervenirati. No treba reći da način na koji se u HEP-u kadrovira, neće se fundamentalno ništa promijeniti ako ne bude Frane, a umjesto njega bude Jure. Mi taj model vidimo godinama, to je nešto karikaturno”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.