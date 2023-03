Podijeli :

N1

Najskuplje sudsko financijsko vještačenje u povijesti hrvatskog pravosuđa, vezano uz slučaj Agrokor, sud je je jučer ocijenio nezakonitim dokazom. Milijuni eura potrošeni su na na vještačenje i istragu u slučaju protiv Ivice Todorića. Potvrdi li i Visoki kazneni sud ovu odluku, time bi mogla biti srušena cijela optužnica u slučaju Agrokor. Istraga je trajala godinama, o optužnici u slučaju Agrokor se raspravlja dvije godine i još nije potvrđena, a vještačenje za koje je izdvojen novac iz proračuna, sada je proglašeno nezakonitim dokazom. O svemu je jutros u Novom danu govorio odvjetnik Anto Nobilo.

“Ispitivanjem Ismeta Kamala potvrdilo se da je vještački nalaz napravio KPMG Hrvatska, a istovremeno je pružao usluge Agrokoru pod privremenom upravom. Riječ je o teškom sukobu interesa. Vještak mora biti neutralan. Kako možete imati povjerenja kada jedna od stana u postupku plaća vještaka koji treba svjedočiti, toga nema nigdje na svijetu”, rekao je Nobilo.

Najskuplje vještačenje u povijesti Hrvatske moglo bi postati neupotrebljivo “Za ovo što se događa u slučaju Agrokor odgovorni su Plenković i Dalić”

Rekao je da su Kamala ispitivali čak 17 sati. “Ako nekoga toliko dugo ispitujete, onda znate da imate puno toga za razgovarati. ono što smo utvrdili je da je najveći problem da je svjedok Kamal dva puta bio u DORH-u, doputovao iz Londona, tamo su ga očito pripremali za ispitivanje, suočili ga s optužbama i očito je imao zadatak obraniti vještačenje u smislu da je on vještak, a ostali su pomagali. No kad toliko dugo razgovarate i uđete u detalje, utvrdili smo da Kamal ne zna hrvatski, dokumente na hrvatskom, dijelove istražnog spisa nije mogao pročitati, a nisu mu stigli ni prevesti. Iz KPMG-a Hrvatska su mu prepričavali sažetke. On je potrošio manje od 10 posto vremena na nalaza, gotovo 90 posto KPMG Hrvatska i nešto malo KPMG BiH. Faktički, KPMG Hrvatska je napravio nalaz, pisan je u njihovim prostorijama, njihovi zaposlenici su ga pisali. Kamal napamet nije mogao ni reći imena zaposlenika, na drugom saslušanju je donio papirić pa je pročitao imena.”

Nobilo kaže da se dogodila situacija koja se nikad ne bi smjela dogoditi kad državni organi rade.

“Imamo nešto što obično rade u kriminalnim sferama, isture manekena, nekog koji glumi da je vještak, možda malo i radi, a u pozadini radi netko drugi”, rekao je Nobilo. “Angažirao ga je DORH, odnosno Županijsko državno odvjetništvo. S time da je on rekao da ih je upoznao sa svime, da će KPMG Hrvatska raditi vještačenje. Sad zamislite koji je racionalni razlog da u Poljskoj angažirate vještaka, a svjesni ste da će to raditi ovi u Zagrebu.”

“Kamala je s DORH-om povezala revizorica Ivana Matovina koja je sada kod Martine Dalić u Podravci. Ona je došla do njega i pristupila mu”, dodao je Nobilo.

“DORH strpao kolegicu u zatvor da bi povukao optužnicu da pripremi Kamala”

Krajem 2021. Županijsko državno odvjetništo povuklo je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića, njegovih sinova i 10 direktora koncerna, nakon privođenja više osoba među kojima je bila i bivša tužiteljica Mirela Alerić Puklin, zbog sumnje da je, dok je radila na slučaju Agrokor, odavala podatke.

“Povlačenje je bilo isključivo i jedino u funkciji da se spriječi saslušanje Ismeta Kamala. U subotu DORH kreće u postupak protiv svoje kolegice Mirele Puklin. Sve dokumente su oni imali i ranije. Žrtvuju bivšu kolegicu kako bi imali razlog za povlačenje optužnice prije nego bi Kamal mogao biti saslušan. Cilj je bio da se spriječi ispitivanje Ismeta Kamala bez pripreme jer bi iskaz vjerojatno bio još katastrofalniji. Strpaju u zatvor kolegicu, povuku optužnicu bez ikakvog razloga, fingiraju provjeru rada Mirele Puklin i tvrde da je apsolutno po pravilima i svi zapisnici su potvrđeni u ponovno ispitivanju, ali to je fejk razlog da se spriječi saslušanje i da ga se pripremi. Zbog toga smo mi izgubili više od godinu dana – da bi Kamal bio pripremljen. Očito nisu uspjeli”, komentirao je Nobilo.

Komentar Đurđice Klancir: Što su nam sve prešutjeli u slučaju Super Konzum?

Bez spomenutog vještačenja nema optužnice, kaže Nobilo, no naravno tu je još Visoki kazneni sud. “Ili će DORH sam povući optužnicu ili će sud sve vratiti na istragu. Najvjerojatnije neće obustaviti nego će biti novo vještačenje, vidjet ćemo rezultat i hoćemo li uopće imati optužnicu u budućnosti.”

Nobilo na glašava da na “ovakvom vještačenju i kontaminiranom vještaku nijedan sud na svijetu ne može donijeti osuđujuću odluku presudu.

“Mi ćemo tražiti da se ipak vrati optužnicu, da se radi novo vještačenje. Nema suda koji će na temelju toliko kontaminiranog vještačenja, velikog sukoba interesa, moći donijeti zakonitu odluku”, rekao je Nobilo.

Optužno vijeće imat će, tvrdi odvjetnik još jedan problem za riješiti. “Značajan dio optuženika faktički nema dodira s donošenjem odluka u financijskom sektoru i za njih je nebitno kakvo je vještačenje. Moja klijentica, ja ovo iz osjećaja pravde radim, za Pirušku Canjugu je nebitno vještačenje. Nikad nije imala dodira s financijskim izvješćima, nije glasala o njima. Kao i neki drugi. Optužno vijeće će morati odlučiti je li potrebno obustaviti optužnicu za određen broj ljudi.”

“Kad nestane politička zaštita aktera, kreće afera Borg”

“Kad je sve počelo, ja sam prvi dan rekao 20 godina. Bilo je mnogima čudno. Međutim, sad se to nekako čini puno relanije. Sad smo u sedmoj godini. Ako se vraća na istragu prije dvije-tri godine ne možemo u poziciju da dođemo pred Optužno vijeće. Do je onda već osam-devet godina dok ne bi počelo suđenje. Pa prvostupanjski pa drugostopanjski postupak… Perspektiva nije baš sjajna”, smatra Nobilo.

Nobilo: Mi ćemo imati Agrokor 2 onog momenta kada Plenković neće biti na vlasti

“Netko će morati sve razraditi. Objektivno, ja mislim da nikakvo djelo nije počinjeno, Ivica Todorić u svakom momentu ima više stotina milijuna eura dobiti na koje je plaćen porez, koji on ne podiže iz Agrokora. Ako se utvrdi da je njegova obitelj bilo što potrošila od Agrokora, to je daleko manje nego što on ima potraživanja. U takvim okolnostima jednostavno ne možete počiniti kazneno djelo”, kaže Nobilo.

Smatra da je kazneni postupak pokrenut “da bi se stvorio jedan paravan, jedna magla, kako bi se lex Agrokor mogao stvoriti”.

“Martina Dalić prijeti Ivici Todoriću kaznenim postupkom, traži potpis, iznudila je potpis da da suglasnost pokretanja izvanredne uprave. Da bi spasio obitelj, on je to potpisao, no unatoč tome oni kreću u kazneni postupak za koji ja smatram da nema nikakve osnove. Sve je istovremeno samo da bi ekipa Borg mogla preko 200 milijuna eura isisati u toj transformaciji za vrijeme privremene uprave i onda u druge privatne ruke predati Agrokor koji je stvorio Todorić”, oštro će Nobilo.

“Netko će jedanput morati sagledati sveukupne postupke po Todoriću i vidjet će da je otimanje tvrtke protuzakonito i da je počinjeno niz kaznenih djela. Rekao sam da naziremo kraj afere Agrokor, ali čeka nas afera Borg, bit će prije ili kasnije, dok nestane politička zaštita koju akteri sad imaju”, zaključuje odvjetnik.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

N1 otkriva: PPD poslao žestok dopis Agenciji koja hoće spustiti cijenu plina Iz proljeća natrag u zimu: Izgledno zahladnjenje, moguć i snijeg Banka ima obavijest za klijente koji namjeravaju plaćati račune uoči Uskrsa