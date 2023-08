Nove regulacije prometa u Zagrebu, objavljeni detalji

Podijeli :

Neva Zganec/PIXSELL

Raskrižje Nova cesta/Kranjčevićeva/B. Adžije bit će pušteno u promet u ponedjeljak, 28.08. Na Trgu Eugena Kvaternika i u Petrinjskoj ulici u tijeku su privremene regulacije prometa, a produljuju se i regulacije na Aleji Bologne, priopćuju iz Grada Zagreba.

Izvođenje radova asfaltiranja kolnika i nogostupa u sklopu rekonstrukcije raskrižja Nova cesta/Kranjčevićeva/B. Adžije završit će se u ponedjeljak 28. 08. 2023. u jutarnjim satima kada će biti omogućeno prometovanje predmetnim raskrižjem.

Obilazni pravci do tada su:

– Nova cesta – Rihtmanova – Trakošćanska – Metalčeva – A. Žaje – Nova cesta i obratno.

– Nova cesta – A. Žaje – B. Adžije – Badalićeva – Tratinska -Nova cesta

– Nova cesta (sjever) – Magazinska – Zagorska – Selska – Ozaljska – Tratinska – Nova cesta (jug)

Dovršeni radovi u Ulici Svetice, nova regulacija prometa na dvije važne dionice

Zbog izvođenja radova hitne sanacije krovišta na objektu na Trgu E. Kvaternika kod k.br. 9, u subotu 26.08. od 08,00 do 12,00 sati u zoni radova zauzet će se dio kolnika, a promet će se odvijati po preostalom dijelu kolnika, dok će zbog montaže krana na obnovi zgrade Petrinjska k.br. 30, Petrinjska ulica na dijelu od Boškovićeve do Ulice Pavla Hatza u nedjelju 27.08.2023. od 08,00 do 14,00 sati biti zatvorena za sav promet. Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Petrinjska – Pavla Hatza – Ulica kneza Mislava – Trg žrtava Fašizma – Ulica kralja Držislava – Boškovićeva – Petrinjska.

Kretanje pješaka pothodnikom će također biti onemogućeno u navedenom razdoblju.

Zbog radova posebna regulacija prometa: Evo kako će voziti vlakovi kroz Zagreb

Radovi na sanaciji ploče kolničke konstrukcije iznad pothodnika Stenjevec započeli su u srpnju te je tom prilikom uspostavljena privremena regulacija prometa na Aleji Bologne iznad navedenog pješačkog pothodnika kod raskrižja s Gospodskom ulicom.

Prilikom izvođenja radova utvrđeno je da je opće stanje armirano betonske ploče u iznimno lošem stanju što direktno utječe na samu sigurnost korištenja kolnika iznad pothodnika te isti nije moguće privremeno sanirati i pustiti u promet. Definirana je dodatna sanacija kako ne bi došlo do mogućeg urušavanja svoda pothodnika.

Iz tog razloga produljuje se privremena regulacija prometa na Aleji Bologne do petka 13. 10. 2023. do 20,00 sati, a za vrijeme koje se zauzima dio kolnika, dok se promet odvija po preostalom slobodnom dijelu, odnosno po jednoj prometnoj traci za svaki smjer.

Za to vrijeme onemogućen je ulaz/izlaz iz smjera Aleje Bologne prema Gospodskoj i obratno.

Obilazni pravac: Gospodska – Bolnička – Majke Terezije – Aleja Bologne.

Iz Grada upozoravaju na moguće poteškoće i mole građane za razumijevanje.

