Novi detalji brutalnog ubojstva: Istražitelji pronašli tijelo Dubrovčanina zbog kojeg su uhićeni bivši supružnici

Pratimo rasplet brutalnog ubojstva koje je najprije vođeno kao slučaj nestanka Dubrovčanina koji je u svom vlasništvu imao brojne vrijedne nekretnine u središtu Grada. Sumnja se da je prodaja tih nekretnina bila motiv ubojstva.

Istražitelji su, kako doznaje N1, pronašli dijelove tijela u stanu u kojem je, kako se sumnja, ubijen 58-godišnji Tony Gerard zvan i Tonko Zec, imućni Dubrovčanin čije su nekretnine otuđene i rasprodane.

Tijelo je ipak nađeno

Jučer, kada je objavljena informacija da su zbog sumnje da su ga još početkom 2022. lišili života, uhićeni bivši supružnici, nije bilo poznato je li Gerardovo tijelo pronađeno. Sada smo iz izvora bliskih ovom slučaju dobili potvrdu da je stanu otkriven raskomadan.

Da su ga ubili upravo zbog vrijednih nekretnina u Dubrovniku osumnjičeni su 61-godišnja dizajnerica iz Samobora i njezin 57-godišnji bivši muž. Nakon privođenja dizajnerica, kojoj se već sudi zbog krivotvorenja punomoći i ugovora o doživotnom uzdržavanju sklopljenog s Gerardom, izjavila je da nije kriva za njegovo ubojstvo.

Istražni zatvor za uhićene

Na zahtjev tužiteljstva Županijski sud u Velikoj Gorici odredio je istražni zatvor za oboje osumnjičenih za ovo teško ubojstvo. Naime, ocijenjeno je da bi dizajnerica mogla pokušati utjecati na svjedoke ili ponoviti neko slično kazneno djelo, dok je njezinom bivšem mužu, koji ima i njemačko državljanstvo, istražni zatvor određen i zbog opasnosti od bijega.

Nakon što je policija objavila da je riješila ovaj slučaj koji je prvotno bio evidentiran kao potraga za nestalim Gerardom, oglasio se i sin žrtve. Za Jutarnji list prisjetio se kada se posljednji put čuo s ocem i kako mu je tada zvučao čudno. No, rekao mu je da će više razgovarati kada se vide u živo. Poslao mu je, priča Gerardov sin, i zastrašujuću fotografiju ozlijeđene ruke.

Sumnjivi očevi prijatelji

“Zbog toga sam odmah krenuo za Zagreb i zvao sve bolnice. Kada sam stigao u stanu u kojem je otac do tada živio bio je užasan nered. Sve je bilo razbacano, papiri su bili posvuda”, prisjetio se. Potvrdio je i da je upoznao osumnjičenog 57-godišnjaka.

“Upoznao sam ga nakon očeva nestanka. Glumio je da je njegov prijatelj, dobar prijatelj i da mu je jako žao. Pretvarao se ostaviti dojam da je simpatična osoba, bili smo nekih pola sata na kavi na javnom mjestu. Kad smo se razilazili jako mi je stisnuo ruku. Bio mi je čudan ali niti na kraj pameti da bi za ovo, kao što čitam sad po medijima da ga se sumnjiči za ubojstvo, bio kadar počiniti. Nju sam čuo samo na telefon nakon što smo uočili krivotvorene dokumente i na njima njezino ime. I ona je glumila uvjeravajući me da je s tim papirima i kupoprodajom sve u redu, a zapravo je sve to bila predstava. Prva je inicirala susret do kojeg na kraju nije došlo jer ga je u zadnji čas iz nepoznatog razloga otkazala. S njih dvoje otac je, kako mi je svojedobno bio rekao, planirao kombinirati neka ulaganja u autokamione i dizalice, ali do te suradnje nikada nije došlo”, ispričao je.

Inače, 57-godišnjak osumnjičen za Gerardovo ubojstvo već je u više navrata prijavljivan zbog prijevara. Među prevarenima su bili nogometni menadžeri i poduzetnici.

