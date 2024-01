Novi megaprojekt: Gradit će se još jedan most na Krku, imat će dva kata, i to za automobile i vlakove

Podijeli :

Nel Pavletic/PIXSELL

Vlada kreće u projekt izgradnje drugog mosta za otok Krk. Hrvatske autoceste raspisale su u utorak otvoreni natječaj za izradu studijske i prometne dokumentacije do lokacijske dozvole za novi most Krk sa spojnim cestama. Radi se o pripremi za gradnju mosta koji će biti i cestovni i željeznički, a sezat će do novog lučkog terminala u Omišlju koji se također tek treba graditi.

No, radi se o projektu koji je od ranije zapisan u prostornom planu Primorsko-goranske županije, a sada se s rokom do 29. siječnja na natječaj HAC-a mogu javiti tvrtke zainteresirane za izradu studijske dokumentacije, dakle studije utjecaja na okoliš (SUO) i drugih dokumenata potrebnih u procesu do izdavanja lokacijske dozvole. Procjena je da će taj trošak iznositi do 600.000 eura, piše Novi list.

Južnija trasa

Plan je da se u naredne tri godine izradi SUO i drugi dokumenti, a onda bi najmanje dvije godine bile potrebne za izvođenje samih građevinskih radova, procjenjuju u HAC-u.

Beč i Zagreb žele udružiti snage za plinovod od Krka do Bavarske

“Nakon što smo obnovili postojeći most Krk prije dvije godine, u strateškom planu razvoja prometa planirana je i gradnja ovog drugog, novog mosta, uključujući i željeznički most. Već sad postoji potreba za tim, a kad bude dovršen kontejnerski terminal u Omišlju, ta će potreba biti još i veća, i stari most ne bi bio za sve to dovoljan. Zato je ovaj natječaj korak k izgradnji novog mosta. Definitivno se sad ide u to”, kaže ministar prometa i potpredsjednik Vlade Oleg Butković.

Dvoetažni most

Predsjednik uprave HAC-a Boris Huzijan objašnjava da će se u ovoj fazi pripreme dokumentacije utvrditi vrsta konstrukcije novog mosta, dok voditelj projektiranja HAC-a Gregor Mihelčić objašnjava kako će most biti dvoetažni – gornji “sloj” činit će cesta, dok će željeznička pruga biti na donjem “katu” mosta. To je takozvana “sanduk konstrukcija”, što znači da most, s obzirom na dvojnu željezničko-cestovnu funkciju ne bi nužno bio mnogo širi od postojećeg, nego bi svakako bio viši, odnosno na dva kata. Postojeći most Krk ostat će u funkciji i nakon gradnje novog, no tada će biti znatno rasterećeniji.

Plava magistrala spašava Krk. Evo kad bi mogla početi, ako počne, gradnja U tijeku su razgovori o povezivanju Splita na Mediteranski koridor

Vizualni izgled novog mosta nije unaprijed zadan, dakle moguće je da on uopće neće biti betonske konstrukcije kao postojeći, nego može biti i željezni ili bilo kakav koji bude izabran nakon izrade idejnog projekta. Nema imperativa da mostovi budu srodni ili sukladni jedan drugom, kažu u HAC-u.

“Novi most svakako će imati drugačiji raspon od postojećeg”, kaže Gregor Mihelčić iz HAC-a.

Trasa mosta bit će južnije od sadašnje spojne ceste i most neće prelaziti preko otoka Sv. Marko, nego će biti na trasi od istočnog kraja uvale Črišnjeva preko poluotoka na kojem je sada smještena utvrda Maltempo jer je to ujedno i najkraća zračna linija između kopna i otoka Krka na toj trasi. Njome već prolazi podmorskim putem plinovod od LNG terminala u Omišlju upravo zato jer je to najkraći spoj.

“Realno je da će za sve biti potrebno najmanje pet godina, uključujući i gradnju jer se i za samu studiju utjecaja na okoliš u prosjeku kod ovako velikih zahvata čeka i do dvije godine, a za kompletnu studiju prihvatljivosti projekta oko tri godine. Tada tek slijede natječaji za izvođenje, pa građevinski radovi”, kaže voditelj projektiranja HAC-a, prenosi Novi list.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ovih osam simptoma povezuje se s novom varijantom koronavirusa Tata iz Petrinje sporio se više od pet godina da dokaže očinstvo. Ustavni sud: “To je nerazumno dugo”