Zastupnica Radničke fronte Katarina Peović u N1 Studiju uživo komentirala je posljednje optužbe predsjednika Vlade na račun oporbe, ali i donošenje novog Zakona o radu.

“Premijer progovara o vlastitoj podsvijesti jer nema političara u zemlji koji je više bio navođen na daljinski od njega”, rekla je Katarina Peović i dodala:

“Prinuđeni smo platiti dvije milijarde kuna MOL-u koji je u dokazano koruptivnom procesu, a premijer ne misli da je išta u tome sporno, dapače zadovoljan je i s desecima novih arbitraža u kojima ćemo potencijalno plaćati desetke milijardi kuna… Brzo ćemo imati još jednu krizu, recesiju, a Plenković mirno čeka naputke Europske središnje banke i MMF-a o novim mjerama štednje i spreman je sniziti prava radnika. Hrvatskog radnika želi prisliti da radi duže za manje novaca, da radi na prekarnim poslovima na ugovorima na određeno, a radnicama će dozvoliti rad od kuće i brigu za djecu ili starije i nemoćne. To radi upravo po naputku stranih sila.”

Ističe da je naša desnica velik idolopoklonik Putina: “Njegov ministar vanjskih poslova pozivao je Putina nekoliko dana prije invazije na Ukrajinu, a nema većih idolopoklonika Putina od naše desnice, uključujući HDZ. Oni su Putina vidjeli kao političara snažne ruke, a Radnička fronta je uvijek bila kritična prema takvim političarima i velesilama koje se vole igrati rata.”

Peović poziva premijera da vidi tko koga financira, neka pročešlja sve knjige. “Slobodno neka vide tko koga financira. Love u mutnom, a ne govore ništa konkretno. Osim što su kriminalna organizacija, još su kvislinzi, izdacije, jer su predali upravljačka prava MOL-u, i ne misle je vratiti. Kovačević je zanimljivo rekao da je sa spekta tržišnog poslovanja Ine memorandum s Mađarskom bio dobar, ali s aspekta nacionalnih interesa bio je loš”, ističe.

Zastupnica Radničke fronte smatra da naši energenti ne smiju biti roba s kojom trgujemo. Dodaje i da najveći dio toga u Ini nije kriminal u zakonodavnom smmislu, nego je po zakonu, “i to je problem”. “HDZ vodi u krivom smjeru – imat ćemo hladnu zimu, i to zemlja koja je prije krize imala sedam posto ljudi koji nisu mogli platiti grijanje u hladnim mjesecima”, istaknula je Peović.

Legalizacija nelegalnog

Potom se osvrnula na novi Zakon o radu i napomenula da se radi o legalizaciji nelegalnog i onoga što dosad nije bilo moguće:

“Dolazi nam Zakon o radu, sindikati najavljuju izlazak na ulicu i prosvjede, apsolutno opravdano. Ne samo da će nam ukrasti novce, nego će nas i prisiliti da radimo za manje novaca više radnih sati. Ono što dolazi sa Zakonom o radu je legaliziranje nezakonitih stvari. Ono što do jučer nisu mogli napraviti – rad cijeli tjedan bez dana odmora, sutra će moći. Nisu mogli tražiti da se odreknete 30 posto plaće bez opravdanja, pod opravdanjem izvanrednih uvjeta, sutra vam se može dogoditi da morate čuvati majku od kuće i raditi sve poslove za poslodavca. Poslodavci smatraju da nije istina da smo loši prema ugovorima na određeno vrijeme, to je fascinantno da HUP pokušava dokazati da je riječ o statističkoj manipulaciji. Službene statistike Eurostata pokazuju da smo u tom segmentu problematični, a šampioni smo u ugovorima do tri mjeseca. Imamo jednu od najnižih stopa zaposlenosti u Europi, kao i prekarnosti rada.”

Dotaknula se i obnove i rekla da je gašenje Rafinerije Sisak sigurno bio dodatni problem u toj regiji: “Plenković ne misli da je njegova zadaća obnoviti domove ljudi nego da je to privatni problem. Banija je bila siromašna i prije potresa. Gašenjem Rafinerije Sisak dodatno se urušio taj kraj.”

