Podijeli :

N1

Mislav Galić, bivši direktor u sustavu Agrokora, koji je bio uhićen prije šest godina u sporu koji do danas nije došao do točke potvrđivanja optužnice, u Newsroomu N1 televizije komentirao je odluku Optužnog vijeća zagrebačkog Županijskog suda, koje je donijelo odluku da je financijsko vještačenje Ismeta Kamala, na kojem se temelji optužnica za izvlačenje 1,2 milijarde kuna u slučaju "veliki Agrokor" nezakonit dokaz.

Galić kaže da mu priča o vještačenju djeluje neozbiljno. “Ako već krećete u jedan takav postupak, koji kreće tako da vam 10-ak uniformiranih ljudi u 6 ujutro upada u stan, onda moraju postojati malo čvršći dokazi”, kaže Galić.

Kaže da se otpočetka brani aktivno i da želi dokazati svoju nevinost. “Nisam do sad bio u prilici da je dokažem, ali si postavljam pitanje koliko druga strana to želi, je li joj cilj da se sazna istina ili je to nešto što se moralo dogoditi zbog nekoga i nečega”, kaže Galić.

“Greška je napravljena u samom startu”

Smatra da je ova priča o vještačenju i Ismetu Kamalu nedopustiva i smatra da je u samom startu, dopuštanjem da se to vještačenje napravi, napravljena greška.

“Danas DORH snosi posljedice te odluke, ali greška je napravljena tada. Mislim da je trebalo istjerati na čistac, a na sve moguće načine pokušala se prikriti istina”, smatra Galić koji kaže kako je prvi korak prema otkrivanju istine napravio Visoki kazneni sud.

Saborska oporba: Postupak u slučaju Agrokor vođen na sumnjiv način Milanović: “U progon Todorića je ulupano milijun eura, ‘ajmo sad DORH”

“Oni su bili prekretnica, sada se to vratilo natrag. Rekao bih da je žalbeno vijeće napravilo jedan profesionalan posao, ali samo vještačenje je samo raskrinkalo ono što je svima bilo od početka jasno, a to je da vještak nije vještak, niti je stručnjak, ni neovisan”, kaže Galić.

Galić je govorio i kaznenoj prijavi koja nije dobila pečat pravovaljanosti u posljednjih šest godina, a koju je podnio ondašnji izvanredni upravitelj Ante Ramljak po čijim je izjavama onda izgledalo da će cijeli slučaj biti riješen u šest mjeseci.

“Mislim da je to bila intencija da se sve riješi brzo. Trebalo je brzo djelovati i donositi odluke. U toj brzini vjerojatno su zaboravili da treba poštovati neke minimalne zakone. U ovom slučaju govorimo o vještaku. Ne znam kako drugačije to mogu objasnit. Postupak je na istom onom mjestu na kojem je bio prije šest godina, nigdje”, naglašava Galić i podsjeća da zbog te greške brojni trpe posljedice.

“Čitava optužnica je bazirana na tom vještačenju”

Komentirao je izjave državnih odvjetnika koji tvrde da bez tog vještačenja imaju dovoljno drugih dokaza na kojima optužnica može opstati i bez tog vještačenja. Galić kaže da se on osobno nije ni žalio na vještačenje jer od početka tvrdi da nema veze s financijskim izvješćima i kaže da ga se iz tog razloga na osobnoj razini to ne tiče. Međutim, naglašava da svaka ozbiljna optužnica mora imati jedno kvalitetno vještačenje.

“Čitava optužnica je bazirana na tom vještačenju, jednog zakonitog vještačenja, a ovo je dokazano, a nadam se da će to i Visoki kazneni sud potvrditi, nezakonito. Trebat će vjerojatno ići novo. Dakle, optužnice bez ozbiljnog, zakonitog vještačenja nema”, kaže Galić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Benčić: HDZ-u je prvo miljenik bio Todorić, a sad imaju novog “Za ovo što se događa u slučaju Agrokor odgovorni su Plenković i Dalić” Nije samo crvenilo i iritacija: Ovo su najčešći simptomi konjuktivitisa