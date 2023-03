DORH dobio veliki šamar. Hoće li itko odgovarati za vještačenje u Agrokoru?

Podijeli :

Najveći slučaj i predmet svih predmeta jučer je ozbiljno uzdrman. Optužno vijeće županijskog suda nezakonitim je proglasilo vještačenje za Agrokor na koji je DORH, odnosno država utukla 1,3 milijuna eura. Odluka doduše nije pravomoćna, ali je velika pljuska DORH-u koji ionako ne uživa veliko povjerenje javnosti.

Odvjetnici u predmetu Agrokor došli su na svoje. Srušio se ključni dokaz.

“Bez ovog vještačenja nema optužnice. Ako visoki kazneni sud potvrdi ovu odluku ili državno odvjetništvo samo povući optužnicu ili će sud vratiti optužnicu u istragu”, kaže Ante Nobilo.

Vjerojatno će se optužnica vratiti na doradu. To znači nove rokove, novo vještačenje i još nekoliko godina plus u cijelom predmetu. Veliki šamar za DORH. I ponovna aktualizacija pitanja kako je do angažmana KPMG Hrvatska i “manekena” Ismeta Kamala uopće došlo.

“Iskreno rečeno neobjašnjivo. Mi imamo financijske vještake kvalitetne, imaju čak svoju udrugu, mogao se oformit da tako kažem konzorcij od 10-15 vještaka i oni bi posao napravili puno jeftinije”, kaže bivši glavni državni odvjetnik Berislav Živković.

Ministar gospodarstva nije u temi

Ovako milijun i 300 tisuća eura bacilo se u vjetar. Bode oči i predsjedniku države.

“Je li netko iz Vlade postavio pitanje šta ćemo sad s milijun eura koji su svjesno prorajtani kak se veli u Zagrebu, dakle ono profućkani su, jer su prorajtani i bačeni,/ Kako se došlo do tog čovjeka, netko ga je našao na googlu, kak se došlo do tih ljudi, to sve skupa je zamotana zavjera, Todorića se htjelo u zatvor, kako su traljavi i pohlepni ni to se nije uspjelo i što ćemo sad?”, pita se Zoran MIlanović.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja, Davor Filipović, preskače pitanje, kaže nije duboko u toj temi.

“Znate šta puno je tema u mom resoru, puno toga onog sam prije dočekao, pa se nećete ljutiti na mene ako preskočim komentirati, nisam tada sudjelovao u tim procesima, osim onih novinskih napisa, nisam duboko u toj temi”, veli Filipović.

Ministar obrane, Mario Banožić, pak brani Vladu. Naravno, neizostavno napada predsjednika Milanovića, a uspio je u sve nekako uvući i Božu Petrova.

“Naravno da vlada nije odgovorna. Ovo je još jedna tema u kojoj Milanović ne može prihvatiti da su rezultati hrvatske vlade pozitivni/pogledajte 2017. godinu, pogledajte tko je pokrenuo tužbu protiv Todorića. To je bio njegov sadašnji politički partner Božo Petrov“, kaže Banožić.

Za sve ostalo, pa i izgubljen novac pitanje je za DORH, kaže ministar. Glavna državna odvjetnica šuti, a ništa je neće pitati ni oporba.

“Ja je sigurno neću više zvati, ja sam je zvao kao predsjednik antikorupcijskog vijeća. Nije došla i time je pokazala što misli o Saboru. Gospođa se odziva na samo jedan poziv. Kad je zove samo jedan čovjek ona dolazi”, kaže Mostov Nikola Grmoja.

Predsjednik SDP-a, Peđa Grbin, kaže da je odluka još uvijek nepravomoćna.

“Tako da konačnu odluku tek čekamo. Međutim već i ova nepravomoćna odluka pokazuje da je u ovom postupku bilo ozbiljnih propusta”, kaže Peđa Grbin.

Propusta za koji je pitanje hoće li itko odgovarati. Saga Agrokor tako ide dalje. Na pravomoćnost optužnice ćemo se načekati, ako je uopće i dočekamo.

