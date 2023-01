Podijeli :

Izvor: N1

Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske gostovao je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirao porast cijena prilikom prelaska s kune na euro.

“Zajedno s našom sindikalnom podružnicom Sindikata metala Hrvatske u Viktoru Lencu pokušavali smo intervenirati prema Ministarstvu gospodarstva i Ministarstvu financija da se priča ne postavi paušalno i horizontalno i da u tu priču uđu i one tvrke koje nemaju veze sa stvaranjem ekstraprofita u vrijeme krize, međutim kad je Vlada davala novac poduzetnicima za vrijeme krize, nije bilo kriterija, helikopterski se davao novac. Tako ni sad kad Vlada uzima od tvrtki novac iz inih razloga, populističkih, opet nema kriterija”, rekao je.

Novosel navodi da se po naputku EU komisije nekim tvrtkama koje su stvarale ekstraprofit trebalo uzeti nešto ali ne u isti koš staviti tvrtku Viktor Lenac koji nema veze s tim nego jednostavno ostvaruje prihod na vanjskom tržištu kroz izvoz.

“To može utjecati na budućnost Viktora Lenca, na broj zaposlenih radnika, visinu plaće tih radnika i samu opstojnost tvrtke. Kod zadnjih mjera Vlade donesenih u listopadu, Vlada je podigla neoporezive iznose kako bi pod navodnicima pomogla radnicima, a indirektno je pomogla poduzetnicima jer su manje trebali uplačivati u državni proračun. To je indirektna šteta radnicima, a ne pomoć. Sad na ovoj strani uzima poduzetnicima što je opet u konačnici šteta za radnike”, rekao je te dodao: “U ovom slučaju smo bili sasvim na strani tvrtke Viktor Lenac. Očito nema dovoljno volje i stručnosti u resornim ministarstvima, očito je cilj samo politički, a sručnost se ostavila po strani”.

Novosel navodi da je je upozoravao na porast cijena koji je započeo otkad je Hrvatska saznala datum ulaska u eurozonu.

“Odmah mi je bilo jasno da je cijena u kunama pretvorena u eure iskazana u višoj cijeni. Tada Vladi to nije smetalo nego je bilo dobrodošlo, na svaki proizvod ide PDV, svaka kuna ulazi u proračun i Vlada je profitirala od toga. To se radilo sustavno cijelu prošlu godinu i nitko iz Vlade nije reagirao, ali sad su prešli granicu”, rekao je te dodao: “Tada je Vlada samo ograničila cijene nekoliko proizvoda i time ništa nije postignuto. Dogodilo se samo to da je Vladi bilo nezgodno s prijelazom na novu godinu kad je promijenjena valuta i kad je to postalo politički štetno”.

Smatra kako su tad bila ključna dva faktora. S jedne strane cijena energenata zbog rata u Ukrajini i s druge strane promjena kune u euro.

“Ovo što je sad premijer naložio poslodavcima i trgovcima, to je po meni nemoguća misija, da je bilo volje, onda se to trebalo regulirati kad je prvi put bilo dopušteno da se cijene dvojno iskažu. Uvijek se bolje učiti na tuđem iskustvu nego na svojem, ali ako je to bilo dobro napravljeno u Sloveniji, zašto onda nije i u Hrvatskoj?”, upitao je Novosel.

Isto tako, kaže da se Andrej Plenković nije tek sad sjetio povišenja cijena.

“Štrajk je neizbježan”

“On je cijelo vrijeme znao što se događa, ali nije očekivao toliku bahatost koja će mu načiniti političku štetu na zadnjem koraku sa zadnjim podizanjem cijena. Taj zadnji korak je prelio kap u čaši i tu je Vlada osjetila političku štetu jer su nas upozoravali na to da nakon promjene valute neće doći do značajnih poskupljenja”, rekao je te dodao: “Nije im važno što su cijene do 31.12. porasle na 30, 40 posto, a važno im je što su ih 1.1. podigli još pet posto. Na koje se cijene uopće moramo vratiti? Ovo je jednostavno pucanje u prazno, činjenica je da to jedino može regulirati tržište. Mi kao kupci možemo učiniti najviše u toj priči tako da smanjimo potrošnju i uštedimo eure”.

Za kraj navodi da građani ne moraju izaći na ulice i prosvjedovati jer mi nemamo kulturu razbijanja izloga, ali možemo uštedjeti i kupovati osnovne namirnice.

“Mislim da će nakon finala poskupljenja doći do smanjenja cijena i pada inflacije. Ono što je nama sindikatima veći problem je što je pala vrijednost novca i vrijednost plaće, nije se uspjela pokriti ukupna inflacija, došlo je do povećanja plaća, ali to neće uspjeti izravnati onaj pad vrijednosti plaća koji će se tek dogoditi. Naš je osnovni cilj da dođemo do sektorskih kolektivnih ugovora i vjerujem da ćemo to uspjeti. Naš je cilj pregovarati o povećanju plaća. Štrajk će biti neizbježan ove godine”, rekao je te dodao: “Plaće su dizane u prosjeku od 8 do 10 posto u privatnom i u javnom sektoru. U 2023. će biti veće od 10 posto, ali očekuje nas inflacija sljedeće godine. Ako nešto skuplje plaćamo, znači da imamo manje novca nego jučer. Jedini je način povećanje plaća i mirovina”.

Novosel zaključuje s tim da se sindikati ne mogu naslađivati što predsjednik Vlade vodi rat s poduzetnicima kad i oni istovremeno od tih istih poduzetnika traže porast plaća.

“Vjerujte mi, Vlada to nije prespavala nego je to jako dobro iskoristila. Ako im to tada nije smetalo poitički, a sad im smeta financijski, onda Bože, moj”, zaključio je.

