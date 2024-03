Obilježavanje Svjetskog dana sindroma Down uz koncert na Zrinjevcu

Podijeli :

Denys Kuvaiev / Alamy / Alamy / Profimedia

U nedjelju 24. ožujka u zagrebačkom parku Zrinjevac održat će se besplatni koncert "Suncem povezani" u trajanju od 19 do 21 sat kojim će se obilježiti Svjetski dan sindroma Down.

“Suorganizatori su Centar za neurorazvojnu integraciju refleksa i Svjetski savez mladih Hrvatska, uz potporu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te podršku Ureda Predsjednika Republike Zorana Milanovića.

Ovo je prvi puta da organiziramo proslavu Svjetskog dana sindroma Down u večernjem terminu jer želimo da ovo događanje bude jedan inkluzivni tulum, za sve koji vole dobru glazbu, a ne samo okupljanje djece i mladih s Down sindromom i članova njihovih obitelji. Cilj je da se upoznamo i zajedno zabavimo, na način koji će biti jedno novo iskustvo za djecu i mlade s Down sindromom kojima nedostaje takvih druženja s djecom i mladima iz opće populacije, kao i za djecu, mlade i odrasle iz opće populacije koji nemaju iskustava druženja s osobama s Down sindromom.

Centar za neurorazvojnu integraciju refleksa je udruga koja okuplja stručnjake, roditelje osoba s teškoćama u razvoju te djecu, mlade i odrasle s teškoćama u razvoju. Imamo više od 130 članova od kojih je najviše djece i mladih sa sindromom Down te djece s cerebralnom paralizom i drugim razvojnim poteškoćama. Aktivnosti koje provodimo zasnivaju se na unapređivanju zdravstvene i psiho‐socijalne skrbi, obrazovanja, zapošljavanja i uključivanja osoba s teškoćama u razvoju u društvenu zajednicu te poticanja znanstvenih i drugih istraživanja vezanih uz osobe s teškoćama u razvoju.

Centar je tijekom 2022. i 2023. godine u partnerstvu s Gradom Dubrovnikom proveo europski projekt “Pomozi mi u startu: rana intervencija i sport za osobe s invaliditetom kao važan čimbenik u prevenciji bolesti i promociji zdravlja“ te u partnerstvu s Udrugom Dva skalina europski projekt “Na izvoru znanja – jačanje kapaciteta za podršku ranjivim skupinama”.

U tom projektu smo proveli radionice za naše korisnike s ciljem unapređivanja zdravlja. Više podataka o radionicama integracija refleksa, veslanja na dasci i ciljevima projekta možete pronaći na sljedećim linkovima (dozvoljeno je prenošenje i tekstova i fotografija)”, stoji u priopćenju Centra za neurorazvojnu integraciju refleksa.

Također, iz Centra napominju da će koncert biti besplatan, a na njemu će nastupati Indira Levak, Mia Dimšić, Mejaši, Detour, Femminem, Miach, Jure Brkljača, Marija Mirković (ex Frajle), David Temelkov te plasna skupine djece i mladih sa sindromom Down.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.