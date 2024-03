Čačić: “Nemojmo podcjenjivati niti Zorana Milanovića, niti njegovog šefa Ureda

Podijeli :

Do parlamentarnih izbora je 30 dana. Od najave kandidature predsjednika Republike Zorana Milanovića stigla je lavina reakcija, a čeka se i odluka Ustavnog suda može li Milanović biti na izbornoj listi. Gost N1 Studija uživo kod Nine Kljenak bio je Radimir Čačić, predsjednik Reformista koji su dio koalicije koju okuplja SDP, ali i nekadašnji prvi potpredsjednik u Vladi Zorana Milanovića.

“Rekao bih da je u ovom trenutku sve što je ključno za politiku i za izbore odrađeno”, rekao je Čačić koji smatra da je odluka ustavngo suda zapravo nebitna pa nastavio:

“Nemojmo podcjenjivati niti Zorana Milanovića, niti njegovog šefa Ureda koji je bio ministar pravosuđa i zaista je vrhunski pravnik, niti pravnika Peđu Grbina. Jasno je da je poruka poslana: ja sam kandidat opozicije, primarno SDP-a, ali cijele opozicije, rekao je vlada nacionalnog spasa. I poslao je poruku ‘idemo maknuti ovu korumpiranu i nesposobnu Vladu. Što god odlučio Ustavni sud, on ostaje u percepciji građana, a politika je percepcija”, kazao je.

Čačić ističe i da su ankete odmah jasno pokazalo da je to “probudilo kod ljudi jednu nadu”.

“Izvrsno je odrađeno i s danom izbora (srijeda, 17, stravnja), nije ponedjeljak, utorak, četvrtak petak… Mi volimo spajati. Srijeda. Fantastično! Proljeće je tu, sad je to srijeda, ljudi dobivaju neradni dan i u podsvijesti ljudi je da nema što drugo, nema čak ni mise. Ni to nije slučajnost, to je promišljen potez”, kaže Čačić. Dodaje da nije siguran, ali pretpostavlja da je to što Milanović nije podnio ostavku i da je to dizanje bure isto možebitno namjeran potez.

“Stariji je i iskusniji, bit će oprezniji”

Šef Reformista vjeruje da je Milanović kao predsjednik “raspršio neke magle” da “lijevi ne vole Hrvatsku” jer je pokazao da ima jak nacionalni naboj te da sigurno ima svoje pobornike i među desnim biračkim tijelom. “Onaj dio desnice, koji je pošten, koji ne želi biti prisutan u toj kaljuži kriminala koja je tu, sigurno je nešto prepoznao u Milanoviću.”

Što se pak tiče Milanovića kao premijera, Čačić kaže da su fenomenalno surađivali, a vjeruje da će, ako pobijede na izborima, ovaj put biti još bolji premijer.

“Stariji je i iskusniji. Mi smo surađivali izvrsno. Davao je potpunu slobodu, to je ono čega Milanović ima i previše, sad će biti oprezniji ako bude premijer, stariji je i iskusniji pa će vjerojatno biti malo oprezniji. On je zaista imao potpuno povjerenje u suradnike. S potpunim povjerenjem je išao prema meni kao partneru i otvarao prostor da odradim sve što sam mislio da je važna. I to je njegova jako dobro osobina. Tu je samo pitanje tko su mu ljudi. Tu će sad s povjerenjem biti oprezniji jer je stariji. I treba biti oprezniji”, rekao je Čačić.

