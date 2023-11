Obiteljski liječnici: Sustav je potpuno zakazao! Hripavac je dočekan s jednim jedinim punktom u milijunskom gradu

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine - KoHOM nezadovoljna je načinom na koji se sustav bori s epidemijom hripavca, ljuti su na i na izjave onih koji kroz medije pozivaju Ministarstvo zdravstva da njihov posao preusmjeri na obiteljske liječnike.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Koordinacija hrvatske obiteljske medicine – KoHOM u nevjerici gleda na izjave ravnatelja NZJZ „Andrija Štampar“ Branka Kolarića i voditelja Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZa Bernarda Kaića koji u medijima govore kako „žale“ pacijente koji po zimi čekaju na testiranje na hripavac, umjesto da to rade u ordinacijama obiteljske medicine, odnosno kroz medije pozivaju Ministarstvo zdravstva da njihov posao preusmjeri na obiteljske liječnike?!

Nažalost, i nakon iskustva pandemije COVID-19, kolege novu epidemiju hripavca dočekuju potpuno nespremni, a svoju odgovornost prebacuju na druge. Činjenica je da epidemija hripavca nije počela jučer, već se polako razvija od ljeta i očekivalo se da će se razviti u smjeru koji sada gledamo. Uostalom, na to su i sami javno upozoravali.

Sada, kada se to i dogodilo, sustav javnog zdravstva potpuno je podbacio. Dokaz tome je činjenica da je HZJZ novu epidemiju dočekao s jednim jedinim punktom u milijunskom gradu?! I to punktom koji radi sat i pol dnevno?! Iako godinama znamo kakve posljedice mogu biti zbog nedovoljnog cijepljenja protiv ove iznimno zarazne bolesti, nadležne službe nisu napravile dovoljno da se ljudi educiraju i – cijepe! Istodobno, javnost, kao i škole i vrtići, nisu

dobile upute s jasnim operativnim planom kako bi se priječilo širenje hripavca.

KoHOM-u je neprihvatljivo da bolesni pacijenti čekaju na hladnoći i predlaže da se punktovi organiziraju unutar NZJZ Andrija Štampar. Ondje se mogu otvoriti barem tri punkta. Isto tako, u Gradu Zagrebu Zavod za javno zdravstvo ima čak 11 ispostava higijensko epidemioloških odjela u prostorima domova zdravlja (HEO Susedgrad, Vrabečak 4, HEO Maksimir, Martićeva 63a, HEO Črnomerec, Prilaz baruna Filipovića 11, HEO Dubrava, Grižanska 4, HEO Trešnjevka, Albahrijeva bb, HEO Kruge, HEO Novi Zagreb, Meštrovićev trg 16, HEO Sesvete, Ninska 10, HEO Medveščak, Martićeva 63a, HEO Centar, Runjaninova 4, HEO Pešćenica, Ivanićgradska

38) unutar kojih se bez problema mogu raditi brisovi što bi u potpunosti spriječilo čekanje i gužve, a što je najvažnije olakšalo pacijentima.

S druge strane, činjenica je da su čekaonice obiteljskih liječnika prepune teško bolesnih pacijenata (rak, kovid, gripa, dijabetes, kardiovaskularne bolesti…), školske djece, starijih, trudnica, ali i zdravih koji dolaze zbog administrativnih poslova. Bilo bi preopasno da su svi oni još izloženi potencijalnoj zarazi hripavcem. Nemojmo zaboraviti da su ambulantama obiteljske medicine samo liječnik i medicinska sestra koji dnevno prime između 100 i 150 različitih pacijenata. U 2022. godini, prema službenim podatcima HZZO-a, obiteljski su liječnici obradili gotovo 50 milijuna postupaka što najzornije govori o intenzitetu posla.

Liječnici obiteljske medicine organizirani u KoHOM pozivaju sve dionike u zdravstvu da preuzmu svoju odgovornost posebice kad je riječ o borbi za sprječavanje širenja i kontrolu zaraznih bolesti, a isključivo na dobrobit naših pacijenata.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.