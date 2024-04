Objavljeni prvi rezultati izbora!

Prema ažuriranim podacima koje je DIP objavio, ovako izgledaju neslužbeni rezultati nakon obrađenih 38,81% biračkih mjesta: HDZ osvaja 65 mandata, SDP 42, DP 13, Most 9, Možemo 6, IDS 4, Fokus 2, NP Sjever 2.

Evo kako su stvari izgledale kada su objavljeni prvi rezultati:

DIP je 21 sat objavio prve neslužbene izborne rezultate:

U prvoj izbornoj jedinici HDZ je dobio 36,7, SDP 20,09, DP 10,52, Možemo 9,58, Most 7,59, Fokus i Republika 5, posto

U drugoj izbornoj jedinici HDZ ima 42,45, SDP 26,03, DP 8,89, Most, 5,62, Možemo 4,53 posto

U trećoj izbornoj jedinici SDP ima 34,82, HDZ 30,77, NPS 12,51, DP 5,6, Možemo 4,6 posto

U četvtkoj izbornoj jedinici HDZ ima 43,35, SDP 24,30, DP 16,09, Most 4,8 i Možemo 3,83 posto

U petoj izbornoj jedinici HDZ ima 46,3, SDP 17,82, DP 17,58, Most 7,49 i Možemo 2,55 posto

U šestoj izbornoj jedinici HDZ ima 32,71, SDP 26,75, Fokus i Republika 11,82, DP 9,01, Most 6,54, Možemo 6,25 posto

U sedmoj izbornoj jedinici HDZ ima 45,45, SDP 22,95, DP 8,71, Most 6,25, Možemo 5,4 posto

U osmoj izbornoj jedinici SDP ima 32,05, IDS 23,84, HDZ 19,33, Možemo 7,47, Most 4,86 posto

U devetoj izbornoj jedinici HDZ ima 44,89, SDP 17,69, DP 10,45, Most 10,17, Možemo 3,58 posto

U desetoj izbornoj jedinici HDZ ima 42,56, SPD 23,82, Most 10,77, DP 10,09, Možemo 3,66

U jedanestoj izbornoj jedinici gdje je obrađeno samo sedam posto glasova HDZ ima 46,45, Most 16,5, Možemo 12,35 posto, Odlučnost i pravednost 10,57, Hrvatsko bilo 7,28 glasova