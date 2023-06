Od 1. srpnja banke uvode nova pravila za minuse na tekućem računu

Podijeli :

To je obveza banaka nakon lani potpisanog Memoranduma, ali i optužbi za nepoštenu poslovnu praksu jer su klijentima odobravale znatne minuse na računima uz povećane naknade

Poslovne banke sada moraju do kraja ovog mjeseca klijentima dostaviti nove uvjete za zamjenu prešutnih prekoračenja dopuštenim radi bolje zaštite potrošača. Središnja banka procjenjuje da je oko milijun 800 tisuća potrošača potkraj prošle godine imalo odobreno prekoračenje -od čega čak 95 posto prešutno u vrijednosti od 703 milijuna eura, javlja HRT.

Minus na tekućem računu mnogim je građanima nužan za preživljavanje, spas u slučaju nepredviđenih troškova, no ima i onih koji od minusa i zaduživanja uglavnom bježe.

Od idućeg mjeseca banke moraju s klijentima sklopiti nove ugovore o prelasku samo na dopuštena prekoračenja. “Na dopušteno prekoračenje primjenjuje se ograničenje efektivne kamatne stope, a u slučaju ukidanja ili smanjenja iznosa prekoračenja banka je dužna omogućiti potrošaču otplatu tog prekoračenja na 12 mjesečnih obroka. Od početka ove godine došlo je do porasta zakonskog ograničenja efektivne kamatne stope koja sada iznosi 7,50 posto”, glasi priopćenje HNB-a.

Banke nisu dostavile nova pravila korištenja

Mnoge banke još nisu dostavile klijentima nova pravila korištenja dopuštenog minusa.

“Sukladno Memorandumu koji je potpisan do 30. 6. banke su obvezne poslati ponude klijentima, velika većina banaka je to učinila, nakon toga klijenti imaju devet mjeseci do godinu dana da to prihvate”, rekla je Tamara Benko, direktorica Hrvatske udruge banaka.

Pojedini građani već su dobili ponudu banke za dopušteno prekoračenje. No, zanimljivo, u nekim slučajevima kamatna stopa viša je nego kod prijašnjih, prešutnih prekoračenja. U Udruzi banaka to tumače ovako.

“Ovo je posljedica tržišnih kretanja, a ne ove migracije jer su kamatne stope već na prešutna prekoračenja i dopuštena izjednačena. Nekakva prosječna kamata je na razini 5,3 posto”, dodala je Benko.

Prešutni minusi, po običaju, skup su proizvod s kamatom od 11 do 18 posto. Pre

ma novim pravilima, svaka će banka napokon jasno odrediti iznos dopuštenog prekoračenja i kamatu koja se kreće od podnošljivih pet do šest posto.

