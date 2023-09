“Od ovog smo tjedna u predizbornoj kampanji. HDZ je to shvatio, opozicija će za par mjeseci”

Podijeli :

Politički analitičar Dragan Bagić bio je gost N1 Studija uživo u kojem je komentirao predstojeće parlamentarne, europarlamentarne i predsjedničke izbore sljedeće godine.

“Još se uvijek držim toga da mi je najlogičnije da parlamentarni izbori budu prije europarlamentarnih. Pošto će se oni održati 9. lipnja, najlogičnije je očekivati da će se parlamentarni izbori održati u ožujku, travnju, najkasnije početkom svibnja. Na kraju godine će biti održani predsjednički izbori. Jako je teško te izbore spajati u tehničkom smislu i problematično u političkom”, rekao je Dragan Bagić.

Sociolog navodi tri razloga zašto HDZ želi održati da se parlamentarni izbori održe prije europarlamentarnih.

“Prvo, ako su izbori za Sabor prije, onda je manja šansa da neki neočekivani događaj i rezultat europarlamentarnih izbora utječe na odnose snaga na nacionalnoj razini. Treba naglasiti da su europarlamentarni izbori, izbori s najvećim mogućim iznenađenjem. Na te izore ne izlaze tipični birači kao na parlamemtarnim izborima. Tu postoji rizik, nema smisla da se HDZ opet izlaže riziku, jedino moguće iznenađenje može biti na štetu HDZ-a”, rekao je.

Kao drugi razlog navodi to što Vlada donosi takve mjere od kojih mnoge stupaju na snagu od 1.1., a ako će se na jesen održati izbori, mnoge od tih mjera će do tada biti zaboravljene.

“Niz je poteza koje Vlada tempira. To je paket poteza koji svi skupa imaju za cilj ublažiti kritike iz učinka inflacije. Ako bi Vlada odgodila izbore za jesen, to bi značilo gubljenje političkog kapitala. Ako Njemačka ulazi u recesiju, ta će se recesija sljedeće godine preliti na Hrvatsku”, kazao je.

“Treći razlog je osobni manevarski politički prostor za Andreja Plenkovića. Ako on na proljeće osvoji većinu i može oformiti vlast, onda on ima svoju izvjesnu političku karijeru. Osvajanjem trećeg političkog mandata postao bi najuspješniji predsjednik HDZ-a i premijer te najuspješniji političar novije hrvatske dražave. On s tim kapitalom nakon europarlamentarnih izbora ulazi u europsku arenu i onda ne mora ulaziti u nikakav kompromis. Tada može za sebe tražiti neke visoke pozicije”, rekao je Bagić.

Isto tako, kaže, da s obzirom na Plenkovićev uspjeh, sve ispod tri najviše pozicije EPP-a ne bi bile zadovoljavajuće za njega.

“On mora imati izborni mandat da bi mogao biti u igri za najnižu od te tri najviše pozicije. Time si želi ostaviti otvorena vrata za neku od tih pozicija. Ne želim reći da je za Plenkovića pozicija predsjednika Europske komisije nedostižna. Ako netko od lidera zemalja jugoistočne Europe i malih zemalja može to dobiti, to je onda on. U ovom je trenutku 95 posto vjerojatno i da će HDZ biti relativni pobjednik izbora. Malo je vjerojatan scenarij da HDZ neće biti u mogućnosti sastaviti Vladu. Kad je HDZ u prilici dobiti i zadržati vlast, ne postoji ništa što će ih spriječiti. Sve što Plenković radi je prevencija nezadovoljstva i vrlo je uspješan. On zapravo snižava razinu nezadovoljstva, ona nije prešla nulu i otišla u pozitivu, ali nije nabujala. Za očuvanje pozicije to je jako važno”, objasnio je.

Bagić kaže kako je važno i to što opozicija nema liderstva oko koje se građani mogu okupiti.

“Opoziciji nedostaje šira slika kredibilne nade. Veliki broj birača SDP-a razočarao se u njih. Od ovog smo tjedna u pravoj predizbornoj kampanji, a to je shvatio samo HDZ, opozicija će shvatiti za nekoliko mjeseci”, zaključio je.

