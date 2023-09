Macan o Karamarkovom povratku u politiku: Možda misli skinuti glasove HDZ-u, ali…

Podijeli :

Politički analitičar Krešimir Macan gostovao je u N1 Studiju uživo, gdje je komentirao aktualne političke događaje.

O Karamarkovom povratku u politiku

Politički analitičar najprije se osvrnuo na medijske navode da Tomislav Karamarko, bivši lider HDZ-a, planira povratak na hrvatsku političku scenu i izlazak na sljedeće parlamentarne izbore. Macan smatra da će Karamarko teško pronaći prostor za djelovanje jer je, kaže za N1, desni politički spektar već zauzet.

VIDEO | Tomislav Karamarko za N1 o povratku u politiku, o pljački Ine… Karamarko tuži SDP zbog objave na Facebooku? Grbin mu se ispričao

“Lijeve stranke su ostavile teren rasut i nema nikakvog zajedničkog bloka. Desnica je jasno postavljena, nisam siguran da postoji još dovoljno prostora za Karamarka i to što namjerava napraviti. Domovinski pokret je dovoljno desno i konzervativan, Most je i konzervatizam i igrat će s mlađima. Nisam siguran gdje bi Karamarko našao prostor. Možda misli da može skinuti HDZ-u, ali svi koji su to pokušavali, nije im to baš uspijevalo, uzeti izravno HDZ-u glasove u izbornoj godini”, kaže Macan, dodajući da je na ljevici situacija sasvim drugačija.

“Kad se spoje svi rejtinzi i Možemo i SDP-a, ostaje 25 posto. Gdje je ostalo drugih 25 posto?” zapitao je.

O mogućoj koaliciji HDZ-a i DP-a

Istaknuo je da Andrej Plenković i njegov HDZ prije novih izbora ima bolju poziciju nego što mnogi misle.

“Domovinski pokret nije isti kao prije četiri godine. Domovinski pokret može biti taj ‘joker zovi’, ali on mora napraviti rezultat, što je vrlo izgledno. HDZ-u je, što se tiče izbora, peta izborna jedinica totalna rupa. Koga će staviti da tamo nosi listu? Dok je u četvrtoj jasno da Anušić može s jakom listom napraviti dobar rezultat. Ovdje bi im domovinci mogli napraviti dobar rezultat, 4-5 mandata, nije to malo. To je ono što vam treba”, kazuje.

“Opozicija diže priču o korupciji i da HDZ treba maknuti pod svaku cijenu, no je li to dovoljno? Mislim da je Plenković u prednosti jer ima novca zbog inflacije i dobre sezone”, dodao je.

Macan se osvrnuo i na navode da bi SDP uoči izbora trebao promijeniti čelnog čovjeka, koji bi na toj funkciji zamijenio Peđu Grbina. “Da postoji jači lider trenutno, preuzeo bi stranku. Nije dobro mijenjati čelnog čovjeka u samoj trci”, smatra gošća N1 televizije.

O Banožiću

Komentirao je i situaciju oko ministra Marija Banožića, koji je kažnjen zbog sukoba interesa. Ministar si je, naime, sam dodijelio stan u centru Zagreba, a to nije smio napraviti.

Jakovina o docentu Banožiću: Kvaliteta se može zamračiti partijskom knjižicom. To je pogubno Banožićeva odvjetnica: U roku od 30 dana ćemo podnijeti ustavnu tužbu

“Fasciniran sam da nakon svih ovih godina ljudi ne znaju što je sukob interesa. Ima pravo na taj stan, sve je dobro napravio, ali samo on nije mogao potpisati taj ugovor”, kazao je Macan, dodajući da zbog toga ne očekuje nečije ostavke.

“Nismo došli do toga da bi se zbog toga davale ostavke, ali fasciniran sam time koliko se ignorira sukob interesa”, dodao je.

O predsjedničkim izborima

Konačno, Macan je prokomentirao i što očekuje od predsjedničkih izbora. Smatra da bi na njima neočekivan uspjeh mogao ostvariti netko o kome se još uvijek uopće ne govori.

“Vidim i za predsjedničke izbore da se javi neki novi Mikšić. Analize kažu da je Milanović favorit, a HDZ bi mogao poslati alibi-kandidata. E onda se uvijek javi netko tko bi mogao preskočiti tog alibi-kandidata”, zaključio je Macan.

