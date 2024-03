Od sutra potpuni prometni kaos u centru Zagreba: Na tjedan dana zatvara se važna prometnica

Podijeli :

Marko Prpic/PIXSELL

Promet će od 8. ožujka biti onemogućen Kačićevom ulicom, od Ulice Izidora Kršnjavoga do Ulice Vjekoslava Klaića u Zagrebu. Kao što je ranije najavljeno, izvodi se druga faza radova na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda.

Za prometovanje vozila iz Grada predlažu obilazni pravac Kršnjavoga – Vukotinovićeva – Trg Mažuranića – Rooseveltov trg – Klaićeva.

Sve sudionike u prometu iz gradske uprave mole da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da imaju razumijevanja zbog mogućih poteškoća, prenosi Večernji list. “Posebno apeliramo na pješake da obrate pozornost s obzirom da će nogostup biti zauzet te je njihovo kretanje predviđeno označenim obilaznim pravcima.”

Podsjetimo, gužve se očekuju i na južnom dijelu Zagreba. Naime, zbog prekopa nogostupa na Aveniji Većeslava Holjevca kod broja 42 do 16. ožujka bit će otežan promet u razdoblju od 8.30 do 15 sati. Povremeno će se zauzimati jedan prometni trak, i to najdulje na pola sata.

A do 8. ožujka u 18 sati traju radovi na ugradnji kamera na semaforskim uređajima, i to na križanju Holjevčeve s Avenijom Dubrovnik te Ulicom Jozsefa Antalla, zbog čega je povremeno zauzet jedan trak, a promet se odvija po slobodnom dijelu kolnika. Iz gradske uprave mole vozače da obrate pozornost na privremenu signalizaciju te da imaju razumijevanja zbog mogućih poteškoća u prometu.

