Odgađanje zakona o dodatku posvađalo udruge: Savez uz Vladu, Sjena u prosvjed

Na danas održanoj svečanoj sjednici povjerenstva Vlade za osobe s inavliditetom, Udruge koje zastupaju osobe s invaliditetom izrazile su zadovoljstvo radom Vlade na pitanjima od njihovog interesa.

“Puno se napravilo, a upirem oči u iduću godinu, očekujem lijepe riječi”, poručila je Marica Mirić, predsjednica Saveza udruga osoba s invaliditetom. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slošnjak rekla je da ima iskoraka, ali i još dosta izazova od kojih je istaknula brojne probleme s kojima se osobe s invaliditetom sureću u procesu obrazovanja, a to poslije posljedično utječe i na zapošljavanje.

Saborska zastupnica HDZ-a Ljubica Lukačić pozvala je da se problemi rješavaju u partnerstvu s Vladom, a ne na ulici, aludirajući na prosvjed Udruge Sjena, koja okuplja roditelje djece s teškoćama u razvoja, a koji je najavljen za 15.12.

Razlog prosvjeda je, između ostalog, odgoda donošenja dvaju važnih zakona za osobe s invaliditetom, Zakona o osobnoj asistenciji i Zakona o inkluzivnom dodatku. Na njima se, objašnjavaju u Vladi, još uvijek radi i bit će doneseni do 1. srpnja 2023., odnosno ovaj važniji i skuplji, zakon o inkuzivnom dodatku tek 1.siječnja 2024. godine. Udruge u tome ne vide veći problem, Iako se Zakon o inkluzivnom dodatku donosi još od 2011. godine, a premijer Plenković obećao ga je 2020. godine.

Premijer je danas istaknuo da je njegova Vlada učinila jako puno po pitanju prava osoba s invaliditetom. Prema podacima iz rujna 2022. riječ je o 624 000 naših sugrađana ili 16 posto stanovništva. Istaknuo je da su između ostalog “povećali osobnu invalidninu i prosirili krug korisnika, ublažili kriterije, odlučili da imovinski cenzus nije za to uvjet, povecali za 20 posto dodatke, povecali osnovice za različite naknade…”.Najavio je da će na idućoj sjednici Vlade biti donesena odluka o rodiljnim naknadama koja će stupiti na snagu 23. 12. jer je sa Saborom dogovoreno da ide po hitnom postupku, a kojom će majkama naknade rasti s 2328 na 4157 kuna.

“Inkluzivni dodatak, kako mu i samo ime govori, da je kompleksan, mora biti kvalitetan i mi ćemo to raditi na temelju načela partnerstva s udrugama. Politički cilj Vlade je da stupi na snagu 1. siječnja 2024. godine”, poručio je premijer.

Nakon sjednice resorni ministar Marin Piletić ustvrdio je da on nikada nije rekao da će ta dva zakona biti donesena do kraja ove godine te da je to proces koji traje. Udrugi Sjena poručio je da nemaju razloga za prosvjed i pozvao ih da ne izlažu djecu na ovim uvjetima na cesti, ako već žele izlagati sebe. U izjavu se ubacila i predsjednica Saveza udruga Marica Mirić koja je rekla da 253 udruge ne prosvjduju jer je taj zakon jako teško donijeti. “Nama se svi kolege u Europi dive i čestitaju jer smo ih uvjerili da nam treba pomoć da se uključimo za veći broj asistenata i da dobijemo ta sredstva. Na sav naš trud sada ići u prosvjed, mi mislimo da to nije potrebno”, zaključila je.

Iz Udruge Sjena poručili su da ne odustaju od prosvjeda. “Tek sad za njega imamo razlog, a predstavnike ovih udruga nakon današnjih izjava može biti sram”, zaključili su u Udruzi Sjena.