Predsjednica udruge Sjena Suzana Rešetar gostovala je u Newsnightu u kojem je komentirala izmjene Zakona o osobnoj asistenciji i Zakona o inkluzivnom dodatku.

“Prema riječima ministra Dragana Primorca mi očito u tu skupinu ne spadamo, ali prema riječima ministra Marina Piletića novca očito ima. Zašto onda ako novca ima do kraja godine ne izađu Zakon o osobnoj aistenciji i Zakon o inkluzivnom dodatku? Znamo da su ti zakoni najavljivani još ljetos i cijelu ovu godinu te da će izaći u paketu vrijednom 2 milijarde kuna i da su trebali ugledati svijetlo dana do kraja godine, ali to se ne događa”, rekla je.

Rešetar navodi kako netko očito nije odradio svoj posao.

“Nadam se da možemo dobiti odgovor tko nije odradio svoj posao. Inkluzivni dodatak se spominje već 14 godina, a Zakon o osobnom asistentu posljednja tri desetljeća. Ovi zakoni bi pomogli očuvati dostojanstvo ljudi koji više ne bi bili socijalni slučajevi”, rekla je te dodala: “Mi smo jedna od država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koja obvezuje sve članice da naknade za osobe s invaliditetom ne smiju biti socijalne naknade jer se tako stvaraju socijalni slučajevi. Osobe s invaliditetom nisu socijalni slučajevi samo zato jer imaju invaliditet. Ti zakoni bi uvelike sačuvali dostojanstvo tih ljudi”.

Smatra kako zakoni definitivno ne idu ove godine te napominje da Zakon o osobnom asistentu treba izaći 1.7.2023. godine, a Zakon o inkluizivnom dodatku 1.1.2024.

“Mi se već debelo pomičemo izvan ovih najava i nama to nije prihvatljivo. Jasno smo iskomunicirali s ministrom Piletićem da kaže Plenkoviću da se hitno nađe način da osobe s invaliditetom prežive ovu krizu. Tražimo da Vlada iznađe što napraviti za te ljude da prežive ovu godinu.

Kaže kako je udruga imala sastanak s državnom tajnicom Željkom Josić u vezi rodiljnih i roditeljskih naknada jer nisu zadovoljni istima.

“Još uvijek postoji administrativna barijera da roditelj koji mora ići na dopust ne može ići ako je nezaposlena osoba. Tu se postavlja pitanje što je s roditeljima koji nisu zaposleni, a imaju dijete s teškoćama u razvoju. Ima roditelja i s više djece gdje sustav prepoznaje samo jedno dijete ili roditelje koji rade na nepuno radno vrijeme. Zakon o rodiljnim i roditeljskim naknadama je jako demotivirajuć za ljude koji žele izaći na tržište rada. Poslije osme godine djetata za roditelja koji želi iskoristiti tu mogućnost postavlja se pitanje u koje dvorište ići – ministra Piletića ili državne tajnice Josić.

Za kraj kaže da prosvjed ovisi o komunikaciji ministra Piletića, državne tajnice Josić i premijera, a da je to za djecu s teškoćama, osobe s invaliditetom i njihove obitelji to prihvatljivo.

