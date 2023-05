Oglasila se Klinika za infektivne bolesti o kupovini covid testova

Podijeli :

Ravnateljstvo Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" objavilo je u srijedu da od tvrtke Buryen, u vlasništvu Filipa Mihalića, nisu kupovali nikakve testove na covid, već samo zaštitne maske i netkani tekstil.

“Vezano za izražen interes javnosti o javnoj nabavi testova za covid od dobavljača Buryen Clothing d. o. o. , izvješćujemo vas da Klinika nije od tog dobavljača nabavljala brze antigenske ili druge testove”, priopćilo je ravnateljstvo Klinike koju je dio medija apostrofirao kao rekordere u poslovanju s tvrtkom Filipa Mihalića koji je, po neslužbenim informacijama, pod istragom zbog sumnji u krivotvorenje covid testova.

Ravnateljstvo tvrdi i da Klinika službeno nije provodila validaciju antigenskih testova.

Portal Index jučer je objavio da su od Mihalićeve tvrtke testove nabavljale bolnice, domovi zdravlja, zavodi za javno zdravstvo i Ravnateljstvo za robne zalihe, a Mihalić je kao uvoznik i distributer na tome zaradio milijune eura.

Ravnateljstvo ističe da je “Klinika sa društvom Buryen Clothing d. o. o. u razdoblju od 2021. do 2023. godine, nakon provedenih postupaka javne nabave, zaključila ugovore o nabavi maski i netkanog tekstila, za što su do danas izvršena plaćanja u ukupnom iznosu od 201.216 eura”.

Portal Državne riznice navodi da je Klinika za infektivne bolesti isplatila Buryenu ove godine 16.175 eura, a prošle godine 151.859 eura za “materijal i sirovine”.

U 2021. “Fran Mihaljević” je isplatio Mihalićevoj tvrtki 34.159 eura, a te je godine s tom tvrtkom poslovala i Porezna uprava, koja im je uplatila 978 eura “za uredski materijal i ostale materijalne rashode”.

Provodi se kriminalističko istraživanje, u istragu uključen i Interpol

U 2020. nisu poslovali sa sektorom zdravstva, već samo s Poreznom upravom, koja im je za “administrativne poslove” platila 2521 euro, i Ministarstvom prostornog uređenja, koje im je za iste usluge platila 3235 eura.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina potvrdio je u subotu da se neko vrijeme provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u krivotvorenje covid testova te da se u istragu uključio i Interpol.

Prema informacijama koje su se neslužbeno pojavile u javnosti, pod istragom je Mihalić, raniji optuženik za krivotvorenje novca. Istraga bi trebala otkriti i je li dio krivotvorenih testova (uvezenih iz Turske), završio u robnim zalihama.

Ministarstvo zdravstva jučer je izvijestilo da je njihova farmaceutska inspekcija prošle godine zabranila uvoz Buryenove pošiljke brzih antigenskih testova u Hrvatsku, nakon što su pregledali dokumentaciju pošiljke na koju ih je upozorio zagrebački Područni carinski ured Ministarstva financija.

Kažu da je “postojala opravdana sumnja da in vitro dijagnostički medicinski proizvod ‘Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card’ kineskog proizvođača Xiamen Boson Biotech Co. Ltd. nije u skladu s Uredbom EU 2019/1020”.

Uvoz je zaustavljen jer uvoznik nije mogao dokazati da je tijekom transporta osigurao uvjete čuvanja proizvoda koje je propisao proizvođač, a prilikom uvoza nije posjedovao ni ažuriranu ispravu o sukladnosti i drugu odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuje sukladnost medicinskog proizvoda sa zahtjevima direktive EU, navelo je Ministarstvo zdravstva.

