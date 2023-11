“One koji pišu ‘U’ i viču ZDS treba učiniti ridikulima, marginalcima, a ne da budu gradonačelnici”

Podijeli :

Borna jaksic/PIXSELL/N1 Ilustracija

Veliko "U" i HOS na službenom plakatu grada Vukovara uoči Kolone sjećanja u N1 Studiju uživo komentirao povjesničar Hrvoje Klasić.

Podsjetimo, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava najavio je u petak da će ove godine Kolonu sjećanja predvoditi pripadnici HOS-a i poručio “svima onima koji imaju nešto protiv HOS-a” da ne trebaju dolaziti 18. studenoga na obilježavanje stradanja Vukovara u Domovinskom ratu. Klasić smatra da je desni dio HDZ-a preuzeo Domovinski pokret.

Penava ima poruku za “cjelokupni hrvatski narod i građane” “Ako imamo kvocijent inteligencije veći od broja cipela, onda znamo da je Penavin plakat provokacija”

“Domovinski pokret je javno desno krilo HDZ-a. HDZ ima svoje sedno krilo koje je nezadovoljno ljudima koji trenutno vode HDZ. Možemo misliti što god hoćemo o Andreju Plenkoviću, Davoru Božinoviću itd., ali oni nisu hrvatski nacionalisti. No da u HDZ-u, među biračima i članovima još postoje oni kojima ne smeta slovo ‘U’ koji negiraju ono što se dogodilo u Jasenovcu, koji koriste svaku priliku da napadnu hrvatski antifašizam, partizane – postoje. No tiho su dok je u HDZ-u na vlasti netko tko nije u skladu s njihovim razmišljanjima. Taj je dio preuzeo DP koji onda janvo govori to što dobar dio desnih ili bivših desnih birača HDZ-a misli”, rekao je Klasić.

“Neće Penava privući birače svojim ekonomskim programom, kulturnom politikom, cestogradnjom…”

I to je, kaže Klasić, skandalozno. “Već 30 godina to govorim. Skandalozno je da imate birače koje ćete privući tako što čete kukakvički staviti slovo ‘U’ i onda se izvlačiti da je to takav dizajn ili ne znam što, govoriti da je ZDS vikao ban Jelačić i takve gluposti. Penava je odličan političar jer je upravo to shvatio. Ne shvaćam predsjednika i sve koji kažu da se nemamo za što ispričavati, da nismo mi protjerivali Židove – pa jesmo! Ali nije to problem, problem je što danas postoji oni koji misle da se tada nije dogodili ništa loše. I Penava zna da postoje. Neće on privući birače svojim ekonomskim programom, kulturnom politikom, cestogradnjom… Svi mi znamo zašto je to napravljeno.”

Naglašava da mi kao društvo moramo doći do toga da znamo da su takvi stvari, veličanje ustaštva, nedopustive. Treba atmosfera u društvu da nikome ne padne na pamet pisati “U” ili vikati ZDS.

Hoće li i u Hrvatskoj doći do porasta antisemitizma.

“Podržavati ustašku ideju je podržavati antisemitizam, rasne zakona, odvođenje hrvatska židova u Jasenovac i u Auschwitz… Neka razmisle ovi koji izvikuju ZDS i stavljaju ‘U’ na plakat kakvu poruku šalju našim sugrađanima koji su Židovi, kojih kojih je malo zahvaljujući našim precima ’41-’45., kada vide da netko danas podupire ustaški pokret. Ja mislim da atmosferu trebamo stvarati u društvu nikakve komisije, državni praznici… Da postoje stvari koje su nedopustiv, ne može Penava stilizirati slučajno plakat, Ti ljudi nikad neće nestati, moramo učiniti da budu ridikuli, marginalci bez utjecaja, a kamoli da postaju gradonačelnici nekih gradova”, rekao je Klasić.

