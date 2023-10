“Ako imamo kvocijent inteligencije veći od broja cipela, onda znamo da je Penavin plakat provokacija”

Podijeli :

N1

Eurozastupnik Predrag Fred Matić u Novom je danu komentirao najavu vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave da će kolonu na Dan sjećanja u gradu predvoditi postrojbe HOS-a, a predstavio je i plakat na kojem je iz riječi imena grada istaknuto slovo "u".

“Žao mi je što dva tjedna prije obilježavanja vukovarske tragedije moramo o takvim temema razgovarati. Glavni razlog su izbori, konkurencija DP-a i HDZ-a na području Istočne Slavonije, svinjska kuga, nevrijeme, ljudi su ljuti i sad im treba klik da glasaju za Domovinski pokret, a ne HDZ”, rekao je Fred Matić i dodao:

Penavin plakat podijelio i same Vukovarce: “Tu vam se šetaju ratni zločinci, tamo na terasi ih ima” Puhovski o plakatu u Vukovaru: Penava bi trebao promijeniti prezime u Punava, da se još više igra s U Rimac: Penavin plakat je udar na dignitet cijelog Domovinskog rata

“Zovu me već nekoliko dana, komentiram, žao mi je da se to događa u Vukovaru, Vukovar to nije zaslužio, to je mjesto sjećanja i pijeteta – tako su to tražili i sad postaje korida za najniže pobude. Onaj plakat je degutantan, pa vas prave ludim da je u slučajno. To Vukovaru ne treba. Meni Vukovar nije ubijen 1991., ubili su ga Karamarko i ekipa 2013. s dvije kolone. Moji osjećaji prema Vukovaru su jaki, ali žao mi je što moram priznati da su ogadili cijelu tu svečanost, pijetet prema svim stradanjima branitelja i civila. Knin je za proslavu, Vukovar traži poniznost i više od 95 posto ljudi koji dolaze, to i rade.”

Na pitanje je li plakat manipulacija, Matić nema dvojbe:

“Ako imamo kvocijent inteligencije veći od broja cipela, onda znamo da je provokacija. Ne mogu se uspoređivati kolone koju predvodi HOS i one koju predvode obitelji poginulih. Svaka čast HOS-u, ali svi su hrvatski branitelji jednaki, svi su dali svoj doprinos. Isticanjem jednih na račun drugih dolazi do podjele u braniteljskoj populaciji. Ništa dobroga od toga nema. Oni cijelo vrijeme koketiraju s ustaštvom. Postrojbe u crnim odorama, slavi se 10. travnja, a prije nekoliko godina hodali su i drečali se – Mi smo Franjine ustaše…”

Matić ne smatra da itko omalovažava HOS: “Nikad nitko od hrvatskih branitelja ili građana, nikad nije omalovažio HOS. Oni sami sebe omalovaže potenciranjem skandala u Kninu, deranjem Za dom spremni, sami sebi rade medvjeđu uslugu. Nikad nisam ništa čuo protiv njih. No isto tako nisu iznad drugih branitelja.”

Matić također podsjeća da je prema Zakonu o obilježavanju blagdana Vlada nositelj obilježavanja Dana sjećanja pa “ćemo vidjeti što će reći i hoće li imati snage suprotstaviti se ovome”.

Na koncu je prokomentirao i glasanje Hrvatske u Glavnom vijeću UN-a o neobvezujućoj rezoluciji kojom se traži prekid vatre i primirje u Pojasu Gaze. “Prekršen je Ustav – sukreatori vanjske politike su Vlada i predsjednik RH, a odluka je donesena bez konzulatacije s predsjednikom”, rekao je Matić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Rat Izraela i Hamasa ušao je u novu fazu. Evo što sada možemo očekivati Hrvat dobio otkaz jer je bio na skijanju za vrijeme bolovanja, razotkrio ga je privatni detektiv