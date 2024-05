Oni su jedini u Hrvatskoj danas izrazili svoje nezadovoljstvo: “To je prekarijat pod okriljem države”

Podijeli :

Sindikalist Željko Stipić i pomoćnica u nastavi Ivana El Tayeb su gostovali u N1 studiju kod Nine Kljenak gdje su govorili o proslavi Praznika rada.

Ove godine nema povorke sindikata, a El Tayeb je ukazala na loš status pomoćnika u nastavi.

“Mi već dulje vrijeme tražimo tko će nas podržati. Pomoćnici su bitna karika u obrazovanju, oni pružaju pomoć djeci s poteškoćama. Velik je niz problema, a prvo je pitanje ugovora na određeno i smiješno male plaće. Nakon svakog završetka školske godine mi odlazimo na Zavod za zapošljavanje”, rekla je.

Stipić kaže da su oni jedini koji su se danas pojavili na Maksimiru. “Postoje razni problem i brojne skupine radnika koji imaju razloga za izraz nezadovoljstva. Mi smo odabrali ovaj prekarijat pod okriljem države. Samo u obrazovanju imate cijele skupine radnika koji imaju razloga biti nezadovoljni koeficijentima. Imamo itekako razloga za iskazivanje nezadovoljstva”, rekao je.

“Nezadovoljni su radnici, ali da bi oni bili u nekoj povorci to netko mora organizirati, dakle odgovornost je na sindikatima”, dodao je.

Nema radnika – nema ni povorke: “Plaćali smo autobuse, sokove, sendviče da bi se ljudi pojavili”

El Tayeb napominje da njih ima 5.000 i da su kolege izrazile želju da se organiziraju. “Potrebe su sve veće i više je djeca s poteškoćama, a pravno na obrazovanje je ustavno pravo”, dodala je.

Stipić kaže da se njih nekoliko stotina učlanilo u sindikat. “Tek onda se u stanju uspostaviti komunikaciju s vlastima. To tako ide. danas smo htjeli da ljudi vide da oni postoje, a paralelno radimo na organizaciji da ih integriramo u sustav. To neće biti od danas do sutra, ali vi se morate pokrenuti. Naš simbol je stisnuta pesnica, a ona je simbol borbe. Na drugoj strani je neosjetljiva država koja dopušta da se vlastit zakoni krše, i mi ćemo ih stiskat”, naveo je.

