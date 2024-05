Do Mercedesa za već od 250 eura: Porezna rasprodaje automobile, provjerili smo što se nudi

Podijeli :

Porezna uprava objavila je nekoliko natječaja javne prodaje u kojima se rješava pokretnina.

Većina pokretnina odnosi se na automobile i ostala vozila pa smo pronašli neke najzanimljivije.

Tako ispostava Porezne uprave u Metkoviću prodaje vozilo marke Alfa Romeo (nije poznato o kojem je modelu riječ) iz 2006. godine , BiH registarskih oznaka, a koje je oduzeto u prekršajnom postupku. Procijenjena vrijednost iznosi 3.000 eura, a automobil se može razgledati prije kupnje u Policijskoj postaji u Metkoviću, dana 07.05.2024. od 10,00-10,30 sati.

Područni ured Bjelovar prodaje osobni automobil Audi. Nije poznato o kojem je modelu riječ no znamo da je riječ o dizelu zagrebačkih registarskih pločica registriranom do 07.09.2024.. Procijenjena vrijednost je 800 eura, a vozilo se nalazi na parkingu u dvorištu Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske u Bjelovaru i može se razgledati na dan prodaje 03.05.2024. u vremenu od 10,00 do 10:30 sati.

Puno bolju ponudu ima Područni ured u Osijeku koji nudi čak četiri vozila, a svi su oduzeti u prekršajnim postupcima te su postali vlasništvo RH. Najpovoljniji među njima jest Seat Cordoba iz 1998. godine, a čija je procijenjena vrijednost 600 eura.

Zatim slijedi godinu dana stariji Renault Clio kojeg cijene na 980 eura. Treći na listi je Škoda Fabia 1.9 SDI iz 2003. po cijeni od 1.500 eura, a najveća poslastica je zasigurno Audi A6 2.5 TDI iz 1997. koji vrijedi 1.200 eura, ali uz napomenu da je karamboliran. Vozila se mogu razgledati na dan prodaje 10.05.2024. kod Policijske postaje u Belom Manastiru od 10,30 – 11,00 sati.

Audija prodaje i PU Zagrebačka županija, i to model A3 1.9 TDI iz 2001., a kojeg cijene na 800 eura. Automobil se može pogledati na dan prodaje 10. svibnja 2024. od 11,00-11,30 sati u dvorištu Policijske postaje Vrbovec.

No uvjerljivi najbolju ponudu ima Područni ured Split koji prodaje čak sedam vozila. Najskuplji među njima je Opel Zafira iz 2005. koju procjenjuju na 4.500 eura. Slijedi Mini Cooper iz 2004. s procjenom od 510 eura, dok je Citroën Xsara iz 2002. procijenjena na 360 eura.

Nakon njih, slijedeći je Fiat Stilo iz 2002. s vrijednosti od 310 eura. Na prodaju su i dva Mercedesa, prvi je E klasa 290 iz 1997. koju procjenjuju na 300 eura, a drugi je E 230 iz 1996. s cijenom od 250 eura. Sva vozila mogu se razgledati u Dračevcu na parkiralištu Split parkinga 13.05.2024. od 9,30-10,00 sati, dok je sama prodaja četiri dana kasnije.

Posljednji na listi je VW Golf za koji ne piše o kojem se modelu radi, ali znamo da je crveni iz 1998. godine. Ovo je ujedno i najpovoljniji automobil od svih ponuđenih te mu je procijenjena vrijednost tek 150 eura.

Odakle točno vozila dolaze nije poznato, ono što znamo jest da se javna prodaja Porezne uprave odnosi na javnu prodaju pokretnina popisanih od ovršenika temeljem rješenja o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina po područnim uredima.

