Predstavnici saborske oporbe ustvrdili su u petak da je premijer Plenković nervozan jer se steže obruč oko njegovih najbližih suradnika te poručili kako će glavnoj državnoj odvjetnici idući tjedan postaviti brojna pitanja o aferama kojima se DORH nije bavio.

„Korupcija, klijentelizam i pogodovanje svojim rođacima ovih dana izlazi na vidjelo u količini koja se ne pamti još od vremena Ive Sanadera. Ovo što se događa u Hrvatskoj nije normalno, postali smo zarobljena država i društvo”, ocijenio je Peđa Grbin (SDP).

Ovakvim načinom upravljanja državom gdje se predsjednik Vlade brine o zapošljavanju pripravnika lovstva, a ne o stvarnim problemima građana, ovo društvo naprijed naprosto ne može, dodao je.

Nema zabranjene teme

Nema zabranjene teme, o svemu ćemo govoriti, pa ako želimo pričati o Zoranu Milanoviću pričat ćemo o njemu do mile volje, uzvratio je na premijerove kritike da oporba izmišlja afere kako bi skrenula pažnju s izjava predsjednika države.

No, ističe, to nas neće spriječiti da govorimo o onome što se događalo, za sada, u Hrvatskim šumama, ali tko nam jamči da se isto tako ne postupa i drugdje, samo što ti mobiteli još nisu uzeti u obradu.

Beljak: “Nije se zapošljavalo? I piloti JNA su 90-tih govorili da praše komarce”

Koalicijski partneri u vladajućoj većini odlučili su biti uz Plenkovića bez obzira na sve i relativiziraju afere jer žele ostati u svojim foteljama i veže ih interes.

Na opoziciji je da o tome govori i pokuša problem raščistiti do kraja, a jedan od načina je pozivanje glavne državne odvjetnice u Sabor, istaknuo je.

„Odgovarat će na brojna pitanja i pitanje je hoće li Antikorupcijsko vijeće, Odbor za pravosuđe i plenarna sjednica biti dovoljni da razgovaramo o onome što u toj instituciji ne štima”, rekao je.

Smatra da otkako je Zlata Hrvoj Šipek u tajnosti došla na čelo DORH-a i koju premijer zove da bi iznio svoje mišljenje o postupanjima DORH-a, sve krenulo k vragu, ali, srećom, imamo Ured europskog javnog tužitelja gdje ipak ne može dignuti telefon i ponašati se kako je naviknuo.

Domagoj Hajduković (Socijaldemokrati) izvijestio je da je podnio kaznene prijave protiv glasnogovornika Vlade Marka Milića i ministara Branka Bačića, Marije Vučković i Davora Filipovića.

Bruka i užas

Ako Državno odvjetništvo ne reagira, ako vladajući olako odbacuju sumnje, tada ja ovim kaznenim prijavama želim skrenuti pažnju glavnoj državnoj odvjetnici da ovdje zaista postoje osnovane sumnje na trgovanje interesom, kazao je.

„Plenki, a što si nervozan? Ovo nije ništa osobno. Ako tvoji ministri i najbliži suradnici, kako tvrdiš, nemaju što skrivati, zašto se onda boje ispitivanja DORH-a i zašto uporno odbijate izaći pred institucije i dati objašnjenja”, uzvratio je Hajduković premijeru koji ga je jučer kritizirao poručivši da prijavu podiže baš on koji je nedavno dolazio plakati njemu i ministru Božinoviću kada su mu opljačkali stan.

Božo Petrov (Most) kazao je da će glavna državna odvjetnica već u utorak biti na sjednici Antikorupcijskog vijeća jer je potvrdila svoj dolazak.

Jandroković: AP je vjerojatno premijer, ali…

„Ova bruka i užas trebaju stati jer u pritvoru ne završavaju samo ministri nego izgleda da tamo sad ide i najuži kabinet predsjednika Vlade, dakle, ljudi koje on osobno bira. Meni je neugodno, stid me kada ovo gledam i nadam se da će glavna državna odvjetnica moći objasniti kako to da već pola godine neke medijske kuće imaju sve ovo, a da oni nisu uspjeli niti pokrenuti istragu”, poručio je.

Naglasio je da DORH mjesecima nije mogao nešto riješiti, a Europsko tužiteljstvo to je učinilo u mjesec dana i ustvrdio da se treba se štititi zakon, a ne osoba.

Iskaznica HDZ-a otvara sva vrata

„Svi pred zakonom trebamo biti jednaki bez obzira koju ulogu obavljamo u društvu ili u politici. To je ključ, no, to je, nažalost, ono što danas DORH ne pokazuje,”, smatra Petrov.

Plenkoviću je poručio da ne može govoriti da nije znao kakve ljude bira jer to znači ili da ste nesposobni ili znate koga birate te zaključio da ne zna koja je opcija gora.

Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) kazao je da ‘najkraće rečeno, Laki je malo nervozan’. „Očigledno se steže obruč oko premijerovih najbližih suradnika. Jasno je da se radi o trgovini utjecajem, zapošljavanje preko veze u Hrvatskim šumama. To jest tema i stvarni problem ove države”, naglasio je.

Plenković je u zadnjih šest godina smijenio 22 ministra, kao nijedan premijer u EU, i to zbog korupcije, a očigledno je da je cjelokupna vrhuška HDZ interesna skupina i jedino je bitno imati člansku iskaznicu HDZ-a koja otvara sva vrata. Članska iskaznica HDZ-a rješava zaposlenje, poticaje, stambeno zbrinjavanje, rješava sve i jača je i od Vise i Mastercarda zajedno, istaknuo je Pavliček.

Afera AP: Sve zbog ljubomorne oporbe ili ćemo dobiti pravosudni epilog?

„Oni moraju shvatiti da Hrvatske šume, Hrvatske vode, HŽ, HC, Hrvatska pošta nisu privatna prćija HDZ-ove vrhuške. Ovo samo pokazuje koliko je politički vrh koruptivan i odgovornost moraju snositi svi akteri, ali i glavna državna odvjetnica jer očigledno DORH još uvijek nije pokrenuo nikakve istražne radnje”, zaključio je.

