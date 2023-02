Podijeli :

Izvor: N1

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je posljednju u nizu afera vladajuće stranke. Otkriveno je, naime, da je glasnogovornik Vlade Marko Milić, ali i brojni drugi dužnosnici, razmjenjivao poruke sa šefom Hrvatskih šuma u kojima se raspitivao za svog prijatelja, koji je zaposlen u tom državnom poduzeću.

“To traje već nekoliko dana, nemam ništa posebno za reći, ne mogu biti ni tužitelj ni sudac. Vidjet ćemo u konačnici kako će postupiti insitucije, ne treba na njih vršiti pritisak, što se kontinuirano događa”, kaže šef Sabora.

Jandroković kaže da je na prvi pogled situacija neugodna, ali da je to “zamka koju treba izbjeći”. “Nešto se može činiti kompromitirajućim, a pokaže se da nije tako”, kaže i dodaje kako ima mnogo primjera osoba koje su unaprijed bile osuđene pa se pokazalo da ipak nisu krive. “Nemojmo suditi na prvu loptu” poručio je i dodao kako on s pozicije predsjednika Sabora neće suditi u ovom slučaju.

Puljak: Pogledajte kako je Plenković spomenuo zviždačicu Maju Đerek… N1 komentar: Znam jednog koji nije zvao ni slao poruke

“Vlada ima pozicija koje su teže od ovog”, kaže spominjući potres, inflaciju, rat u Ukrajini i dodaje kako se “Vlada kontinuirano bori s izazovima, a ovo je samo jedan od tih izazova”.

Što se tiče sličnosti ovog slučaja s onim zbog koje su morali otići bivši ministar Josipa Aladrović i potpredsjednik Vlade Boris Milošević, a koji danas zbog toga imaju posla i s pravosuđem, Jandroković kaže: “Opet govoimo o sličnosti, ja to ne mogu procijeniti jer nemam sve informacije. Time se bave istražitelji, DORH, USKOK, policija i oni mogu reći je li netko nešto zgriješio il nije. Koliko sam ja čuo iz obrazloženja onih koi su sada pod pritiskom, nemam dojam da se radi o pritiscima, imam dojam da su se željeli informirati. Svi trebamo biti vrlo oprezni i pustiti institucijama da rade svoj posao.”

I njegovo ime spominje se, doduše rubno, a kaže kako se šef Hrvatskih šuma njemu žalio na neke situacija. “Zašto je odabrao mene i je li se samo meni žalio, teško je reći. Tu nema ništa sporno, nije me pitao ništa o upravljanju firmom ni kadrovskim rješenjima nego se požalio na odjeke političkih zbivanja… Nemogućnost dogovora Uprave i NO-a, štrajk, prosvjed Živog zida… To su bile informacije koje ni po čemu nisu sporne, pojavile su se u medijima, nemam što tumačiti”, kaže Jandroković.

On smatra i da pritisak na institucije vrše oporba i predsjednik Republike svojim javnim istupima. “Zamislite da to radi Vlada, to bi naišlo na sveopću osudu, i to je u redu. Institucije su dosad procesuirale velik broj dužnosnika i bilo bi neoprezno od mene da prejudiciram da je netko kriv. To nije zadatak, da ja procjenjujem nečiju krivnju i teško mi je slušati neke kolege”, govori šef Sabora koji smatra i da ovu situaciju “treba razriješiti onaj tko se time bavi”.

Zašto je premijer nervozan dok objašnjava poruke svojih suradnika?

“Milića poznajem, mlad je čovjek i pošten, našao se u nezgodnoj situaciji i nadam se da će se sve raščistiti”, kaže.

“Ne želim u te teme ulaziti, neozbiljno, neodgovorno, nekoretno bi bilo da se saborski zastupnici na taj način bave tim temama. Mi možemo to politički komentirati, nadmetati se”, dodaje.

Što se tiče AP-a koji se spominje u porukama bivše ministrice Gabrijele Žalac i državne tajnice Josipe Rimac, Jandroković kaže: “Vjerojatno je riječ o premijeru, ali isto je tako bitno u kojem se kontekstu spominje. Vidljivo je da oni koji ga spominju nisu zadovoljni onime što je on činio. Ali ne mogu presuđivati iz djelomično prenesenih informacija.”

Novinarima nije htio otkriti o čemu se razgovaralo na Predsjedništvu HDZ-a. “Neću vam govoriti što mi razgovaramo između sebe, ne pitam ni ja vas o čemu razgovarate u redakciji. Nemojte biti smiješni, to je kao da ja pitam što ste danas na kolegiju dogovorili.”

“Nemam straha, uvijek sam oprezan i uvijek se držim zakona, to je ono što je najbitnije kod toga”, odgovorio je na pitanje boji li se da bi se moglo pojaviti još poruka.

