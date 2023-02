Podijeli :

Izvor: N1

HSS-ov Krešo Beljak u N1 Studiju uživo komentirao je poziciju oporbe, zapošljavanje preko veze, a otkrio je i što namjerava ako na idućim izborima ponovno završi u oporbi.

Komentirajući teme i neteme o kojima se ovih dana raspravlja, Krešo Beljak je rekao: “Sve su teme. Koji god prijedlog oporba dala posljednjih godina niti jedan nije prihvaćen. Suradnja s HDZ-om je nemoguća, a to se vidi po tome što se opozicija sve manje dijeli na lijevu i desnu, a HDZ nije politička stranka nego kriminalna organizacija pravomoćno osuđena, a ovo je kapilarni sustav koji ide do pripravnika.”

Čačić: Plenković je potrošen u smislu sposobnosti da kontrolira svoju reakciju Jandroković: AP je vjerojatno premijer, ali… Puljak: Pogledajte kako je Plenković spomenuo zviždačicu Maju Đerek…

Na pitanje jesu li njega zvali kao gradonačelnika za usluge, otkrio je: “Jesu, to je velik pritisak. Ljudima je neshvatljivo da rođaku moraš reći da mora na natječaj, ne razumiju kako im ne možemo pomoći.”

Ipak, ističe razliku između takvog oblika intervencije i pozicija na kojima je uobičajeno birati najbliže suradnike.

“Razlika je u odlučivanju kad Predrag Matić autonomno može zaposliti koga želi ili kad se gradonačelnik ili premijer miješaju. Gradonačelnik ne zapošljava u vrtiću ili komunalnom. Problem je što se u slučaju ovih poruka pita direktno premijera. S druge strane mi kao društvo ne možemo shvatiti da premijer ima pravo zaposliti ministra kojeg želi bez javnog natječaja, najbliže suradnike. Ni to se ne prihvaća, ali to je politika. U politici se dogovaraju interesi. Problem je što se u Hrvatskoj isključivo gleda osobni interes, a ne interes države. Kad sam ulazio u politiku, jedan stariji kolega mi je rekao kad netko dođe u stranku taj je ili glup ili laže. Ljudski je da netko ostvaruje interese, ali to ne smije biti isključivi motiv bavljenja politikom”, istaknuo je Beljak.

Izjave vladajućih da se SMS-ovima nije zapošljavalo nego se samo raspitivalo, komentira: “To je smiješno, razina kad su nas devedesetih granatirali, a piloti JNA su otpilike govorili da su prašili komarce. Naravno da su zapošljavali i naravno da nisu smjeli, a pozivali su se na AP-a. Ne tvrdim da je Plenković to sve skupa znao, ali da si je izabrao ljude koji su ga uvalili u velike probleme, to je istina.”

“Sramota od DORH-a”

“To je sramota u što se DORH pretvorio. Premlaćivanje na Platku je sramota da to novinari moraju dignuti kao temu”, rekao je komentirajući nasilje na riječkom skijalištu.

DORH naredio dodatne izvide zbog napada na Platku

“Protiv mene je DORH podigao prekršajnu prijavu zbog prijave jedne političke stranke koja me prijavila zbog izjave. DORH me goni za izjavu kao vrijeđanje, to je prekršaj, smiješna stvar. Prvostupanjska presuda ide u moju korist i DORH se na to žali iako nemaju temelja – radi se o političkom obračunu nebitne stranke s HSS-om. Naravno da se onda nemaju vremena baviti se onime čime bi trebali”, dodao je.

“Ovo je moj zadnji mandat u opoziciji u Saboru”

Kaže da opozicija ima potencijala, ali nema ambicije:

N1 komentar: Znam jednog koji nije zvao ni slao poruke

“Ima potencijala, ali pitanje je ima li ambicije. Mislim da je nekima vrlo komotno biti opozicija i da im se ne žuri na vlast jer ne znaju što bi. To HDZ-u najviše ide na ruku. Ovo je moj zadnji mandat u opoziciji u Saboru. Ako budem u Saboru, bit ću dio većine i raditi nešto ili ću se povući iz te razine politike.”

Na pitanje misli li se zaista odreći najkomotnijeg posla u državi, rekao je: “Zalutao sam na neki način u politiku, ali 12 godina sam bio gradonačelnik i rezultati rada su se vidjeli. Od ovog se rezultati ne vide, a ja više volim vidjeti rezultate onoga što radim.”

Na pitanje gdje se vidi u Saboru, u politici, zaključio je: “Na čelu. HSS može i s jednima i s drugima, govorim o opoziciji lijevoj i desnoj. S HDZ-om nemam što raditi.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.