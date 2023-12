Oporba: Plenković namjerno zataškava plinsku aferu jer odgovornost vodi do njega

Podijeli :

Najavljena smjena čelnika HEP-a Frane Barbarića zbog ilegalne gradnje, a ne zbog afere 'plin za cent' što je oporba mjesecima tražila, oporbenjaci su u ponedjeljak popratili komentarom da je Plenković tu aferu namjerno zataškavao jer odgovornost vodi do njega.

“Ne vjerujem da predsjednik Vlade ima talenta izabrati bilo kakvo dobro kadrovsko rješenje što se vidi po broju onih koji su morali otići, a on ih je izabrao. Da će Barbarić biti bivši bilo je jasno još u sedmom mjesecu na sjednici Odbora za gospodarstvo kada je ministar Filipović izjavio da je HEP odgovoran za priču sa prodajom plina za jedan cent. Prema tome, oni su čekali neki povod koji bi ostavljao manje upitnika nad glavama, sada je samo pitanje hoće li gospodin Barbarić ostvariti ono što se pisalo, da će još netko igrati briškulu s njim ili trešetu ili belu”, komentirao je Arsen Bauk (SDP) odlazak Barbarića s čela HEP-a.

Smatra da će Barbarić ostati u HEP-u na nekom drugom radnom mjestu ako mu ugovor daje takvu mogućnost, ali je pitanje je li takav ugovor uopće trebalo sklopiti. On će se za sebe i boriti kako misli da treba, kao privatna osoba. Na što ima pravo, to nije više pitanje za njega, nego za osobe koje su odobrile taj ugovor, poručio je.

Činjenica da Barbarić odlazi zbog bespravne gradnje, a ne zbog afere ‘plin za cent’, Bauku liči na unutarstranački obračun pa u to, smatra, ne treba ulagati previše strasti. Bilo je jasno da su ministar gospodarstva i predsjednik Uprave trgovačkog društva koje je u njegovom resoru na suprotnim stranama, to je predugo trajalo i postavlja se pitanje upravlja li ministar tim resorom ili postoji paralelna linija zapovijedanja, ustvrdio je.

Sandra Benčić (Možemo!) kaže da joj je apsolutno neprihvatljivo da Barbarić ostane na bilo kojem mjestu u HEP-u s obzirom na to da još uvijek nije gotova istraga oko afere ‘plin za cent’. On je trebao biti, smatra, barem suspendiran, kako ne bi došlo do ometanja istrage. Nije joj prihvatljivo ni da mu se isplati otpremnina jer je, rekla je, sam kriv za razlog odlaska, a i općenito joj nije prihvatljivo da se sklapaju ugovori koji sadrže otpremninu bez obzira na razlog odlaska.

Stajališta premijera Plenkovića od početka afere ‘plin za cent’ okarakterizirala je zataškavanjem jer je govorio da DORH radi istragu te da će uz to provesti analizu što se dogodilo i kako je došlo do te situacije. To je bilo prije pet mjeseci, a mi još dan-danas nemamo informaciju šta se s tom analizom događa, kazala je.

“Analiza je trebala pokazati ono što nam je svima odmah bilo na početku jasno, osim Andreju Plenkoviću, kao što mu ni nakon pet mjeseci nije jasno koja je odgovornost HEP-a i Barbarića u aferi ‘plin za cent’. Plenković situaciju namjerno zataškava zato što odgovornost vodi do njega jer je i on bio obavještavan o čitavoj situaciji koja se događa s prodajom viškova plina”, poručila je.

Katarina Peović (RF) rekla je da u svom članstvu imaju i sindikaliste HEP-a koji sve to godinama iz prvog reda prate i upozoravaju da je i nakon Barbarića – Barbarić, jer će doći netko sličan njemu. HDZ ima čitavu ergelu Barbarića, ustvrdila je. Barbarić uopće nije stručnjak, to su HDZ-ovski podobni kadrovi, doći će i idući nakon ovog, ocijenila je.

