Oporba traži raspravu o nejednakom pravu glasa

Ujedinjena oporba na sastanku u srijedu usuglasila se da se Saboru uputi zahtjev da se raspravlja o nejednakom pravu glasa, o čemu će se onda morati izjasniti i HDZ, jer neprihvatljivim smatraju da u Hrvatskoj glasovi svih birača ne vrijede jednako, no, model tek trebaju dogovoriti.

Peđa Grbin (SDP) izvijestio je nakon sastanka kako se oporba dogovorila da Saboru upute zahtjev da se provede rasprava o nejednakom pravu glasa na području RH, a onda da se zaključkom obaveže Vlada da u roku od 60 dana Saboru uputi promjene Izbornog zakona.

Pravo glasa na čitavom teritoriju Hrvatske mora vrijediti isto, što danas nije slučaj i nakon objave rezultata popisa stanovništva jasno je da Vlada mora intervenirati. Predsjednik Ustavnog suda ukazao je na problematičnost i doveo do toga da nama danas prijeti mogućnost da se izbori ne mogu održati. Nakon našeg zahtjeva predstavnici Vlade i HDZ-a napokon će morati jasno i glasno reći što planiraju napraviti jer bez poštenih izbora ne može biti ni poštene i fer Vlade, poručio je.

Grbin je pojasnio kako se oporba vodi principom da je bitno osigurati da pravo glasa u svim dijelovima Hrvatske vrijedi jednako, a onda “možemo raspravljati o modelu na koji će se to postići”.

Podsjetio je da je SDP već predložio model sa šest izbornih jedinica koje prate teritorijalni ustroj Hrvatskoj u kojima se nužno ne bira isti broj zastupnika, ali, napominje, neće tome robovati jer žele osigurati da dođe do rješenja koje će osigurati da pravo glasa svugdje u Hrvatskoj vrijedi isto.

Posavec Krivec: Ne bježimo od činjenice da možda treba smanjiti broj zastupnika

Ivana Posavec Krivec (Socijaldemokrati) smatra da je najpoštenije rješenje da se definira koliko će parlament imati zastupnika. Ustav nam je rekao od koliko do koliko, ne bježimo od činjenice da možda treba i smanjiti broj zastupnika, i vidjeti koliko će se birati zastupnika i onda ih rasporediti po broju birača izborne jedinice, istaknula je.

Osnovni uvjet za to je, napominje, urediti popis birača i granice postojećih izbornih jedinica ili definirati klizni broj izabranih zastupnika po izbornim jedinicama. Ako imamo postojeće izborne jedinice, onda ne možemo u svima birati jednak broj zastupnika, a ako u svim izbornim jedinicama biramo jednak broj zastupnika, onda ne možemo zadržati granice postojećih jedinica, kazala je, naglasivši da su za uravnoteženje do kojeg moramo doći konsenzusom.

Raspudić: Cijela Hrvatska jedna izborna jedinica

Nino Raspudić (Most) kazao je da je zajedničko stajalište oporbe je da je potrebno srediti popisa birača jer ne odgovara stvarnom stanju. Usto, 2022. godina zaista je krajnji trenutak da se uvede dopisno, e-glasovanje kako bi se povećala participacija građana jer mi imamo jednu od najmanjih izlaznosti uopće u demokratskom svijetu, upozorio je.

Što se tiče modela, o tome još razgovaramo, poručio je.

Najpoštenijim im se , kaže, čini model da cijela Hrvatska bude jedna izborna jedinica i da bi to pružilo najbolji presjek volje građana.

“A ako se osvrnemo na lamentacije župana Ivana Anušića da bi Slavonija izgubila nekoliko zastupnika ako se korigiraju izborne jedinice, treba reći da je dobar dio Slavonaca u proteklom razdoblju iselio prema Zagrebu i kada bi Hrvatska bila jedna izborna jedinica, taj utjecaj Slavonaca bio maksimalno moguć”, smatra Raspudić.

Na svaki drugi način, a nužno je korigirati izborne jedinice jer je tako rekao Ustavni sud, udio slavonske političke volje će biti manji. HDZ-u sada nije lako jer mu je pad rejtinga sada već konstanta, ali moraju omogućiti da glas svakog građanina RH vrijedi jednako i loptica je na njihovoj strani, kazao je.

Pavliček: Dopisno glasanje i novčane kazne za one koji ne izlaze na izbore

I Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) je stava da je najpošteniji model da je Hrvatska jedna izborna jedinica. Onda je, kaže, automatizmom i nešto manji prag, ali najpoštenije je da se držimo odluka Ustavnog suda da svaki glas jednako vrijedi, a da, s druge strane, neće biti zakinuti demografsko opustošeni krajevi Hrvatske. Smatramo da je potrebno uvesti dopisno glasanje i da se uvedu određene novčane kazne za one koji ne izlaze na izbore jer je činjenica da Hrvatska ima jednu od najnižih stopa izlaznosti na izbore i da su upravo na tome vladajući i uspjeli vladati zadnjih šest godina, poručio je.

Sandra Benčić (Zeleno-lijevi blok) navela je da je njihov prijedlog išao u smjeru, a radili su ga stručnjaci za GONG, da Hrvatska ima pet ili šest izbornih jedinica, da se u njih klasteriraju županije i da se, s obzirom na broj stanovnika, bira proporcionalni broj zastupnika. Nije moguće prekrojiti izborne jedinice da u njima imate isti broj građana u svakoj, a da to prati neku teritorijalnu logiku Hrvatske. Prema tome, svaka izborna jedinica, s obzirom na broj stanovnika, mora imati određen broj zastupnika koje bira, ustvrdila je. Pri tome je ključno da svaki glas u bilo kojem dijelu Hrvatske mora vrijediti jednako. I to je ono što treba biti osnova. A klasteriranje znači da, primjerice, sve slavonske županije čine jednu izbornu jedinicu i da s obzirom na broj stanovnika, kako bi glasovi vrijedili isto, bira proporcionalni broj mandata u Saboru. I ne može se koristiti argumente, koji su čisto političke naravi, kao što je rekao župan Ivan Anušić da ne može Slavonija izgubiti tri zastupnika, upozorila je Benčić.

Stipo Mlinarić (Domovinski pokret) najavljuje da će sutra na Predsjedništvu utvrditi stav o izbornim zakonu i izbornim jedinicama. Nije se izjašnjavao treba li prekrajati izborne jedinice ili birati broj zastupnika proporcionalan broju birača, no, dodaje, “ne možemo kažnjavati Slavoniju ili krajeve u kojima je bio rat da njihov glas manje vrijedi”.

