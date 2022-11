Podijeli:







Izvor: N1

Gošća N1 Studija uživo bilo je komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić.

Oporba u Saboru sastanči oko izmjena zakona o izbornim jedinicama, nakon što je Ustavni sud rekao da bi idući izbori mogli biti neustavni.

“Mislim da je kranje vrijeme za izmjene. Mene začuđuje izjava osječko-baranjskog župana Ivana Anušića koji je rekao da neću dozvoliti da se smanji broj zastupnika u njegovoj izbornoj jedinic. Župan poziva na nepoštivanje Ustava. Krajnji je trenutak, izborne jedinice, način na koji su one postavljene, izrezane, rekla bih da ne odgovara Hrvatskoj. On je in favorem velikih stranaka. Zato HDZ-ove vlade ni dvije SDP-ove koje su imale prilike izmijeniti zakon to nisu učinile”, rekla je Mamić.

“SDP-u je to isto odgovaralo. Oni su od početka 90-ih, kad su bili marginalna stranka, brzo su počeli vraćati biračko tijelo i u kontinuitetu su druga strank u Hrvatskoj. Znavo da D’Hondtova metoda najviše favorizira prvog, onda drugog, nekad ostane nešto i za trećeg. Imamo 200 stranka, sve izlaze na izbore iako je razvidno da neće prijeći prag. Izlaze iz razloga da se zamuti voda i izborni zakon, način na koji je krojen, primarni cilj nije poštivanje volje građana jer u Saboru imamo ljude koji su s malo glasova izabrani. Ni SDP-u ni HDZ-u nisu odgovarale izmjene zakona i po svemu što sada čitamo iz medija izgleda da ćemo dobiti promjene jedinica zbog frakcijskih borbi u HDZ-u”, dodaje.

Smatra da, kad se već ide u promjene, onda bi to trebalo biti ozbiljno, u suradnji sa stručnjacima, napraviti izborne jedinice i promjenu izbornog zakona koji bi na bolji način pretvorio Sabor u stvarno predstavničko tijelo.

Ustavni sud rekao je da, u slučaju bude li to potrebno, on ima mehanizme za ukinuti zakon. “Zašto to onda nisu do sada? Očito nije postojala politička volja jer Ustavni sud je, svi znamo, politički sud, bira se dvotrećinskom većinom u parlamentu i to je uvijek dogovor vladajuće većine i manjine”, kaže Mamić.

“Činjenica je da je popis stanovništva pokaza da barem dvije izborne jedinice ne mogu birati taj broj zastupnika. Pitanj je uopće i smisla 10 izbornih jedinica, puno je tu stvari… I uvijek je to politička volja. Mijenjat će se ne zbog političke volje, nego zbog frakcijskih borbi u HDZ-u. Tehničke razloge znamo godinama, nije se radilo po tome jer nije bilo političke volje. I sad odjednom to postaje tema. Očito se radi o prikrivenoj komunikaciji Šeparović-Plenković-Anušić i sad mi lovimo tko je što mislio i zašto baš u ovom trenutku. Možda je stvarno točno da se u HDZ-u prepucavaju Plenkovićeva i slavonska struja, da je Ustavni sud procijenio da bi nakon inicijativa iz stranaka oporbe koje su ga kritizirale mogao pokazati da oni imaju i prkvu i batinu, možda da se ne priča toliko o INA-i… To su sve moguće pozadinske priče”, rekla je Mamić.