Oporba tvrdi da je Paladina bivši! HDZ-ov Habijan: “O tome odlučuje Plenković”

Siniša Hajdaš Dončić (SDP), Nino Raspudić (MOST) i Damir Habijan (HDZ) u dvoboju Točke na tjedan komentirali su aktualne teme.

Svjedoci smo raznoraznih poskupljenja nakon uvođenja eura. Habijan navodi da su vladini pozivu o vraćanju cijena na one od 31.12. kod nekih već urodili plodom.

“Moramo razlikovati prvu fazu koja je krenula s 5.9. kad je krenulo dvojno iskazivanje cijena i ovu fazu od 1.1. sa stupanjem eura kao zakonske valute. Bilo je potpuno jasno što je Vlada komunicirala u razgovoru s poslovnim subjektima. Ne možemo sve stavljati u isti koš, ali neki poslovni subjekti jesu iskoristili ovu situaciju konverzije da neopravdano povećaju cijene”, kazao je Habijan pa se osvrnuo na mjere kojima se želi spriječiti “lov u mutnom”:

“Ne možemo govoriti da se zakasnilo, mora postojati odnos povjerenja, ne možete pro futuro prijetiti sankcijama. Ove mjere su širokog obuhvata i već postoje subjekti koji su vratili cijene na one od 31.12..”

Hajdaš Dončić se osvrnuo na učinke inflacije u ovoj situaciji.

“Uvođenje eura i inflacija su kompleksne teme. Sve države koje su uvodile euro imale su to u vremenima kad nije bilo inflacije. Mi smo imali spiralu inflacije, to je preko 20 posto jer inflacija nije ista za sve. Desetak hrvatskih agencija koje bi trebale biti izuzete iz politike i trebale biti profesionalne – mi to nemamo”, rekao je Hajdaš Dončić koji dodaje da je tako Državni inspektorat inficiran HDZ-om. “Kako će onda kazniti donatora HDZ-a?”

“Stvori se prešutni kartel gdje svi dižu cijene”

Habijan navodi da su takve teze potpuno promašene te navodi da Hrvatska nije otok, pa je i nju zahvatila inflacija.

Raspudić pak navodi da se euro u Hrvatskoj uveo u krivom trenutku. “Dok kuća gori, ne rasipaš ulje okolo. Nije se smjelo uvoditi euro sada, u ovom trenutku. Ovo nije priča jesmo li za Europu, Rusiju ili Balkan. Praksa je pokazala da uvođenje eura dovodi do izvjesne inflacije, a tamo gdje je inflacija već visoka – a desetljećima nije bila ovako visoka, to dovodi do rasplamsavanja inflatornog požara, što se dogodilo nama. Ja se čudim njihovom čuđenju. Plenković je vrlo burno reagirao neprimjerenim izjavama, nemoguće je sada nešto bitno i dugoročno popraviti”, istaknuo je Raspudić.

Kaže da ne stoji priča da se ide u drugi kafić ako je jedan poskupio jer se stvori neka vrsta “spontanog prešutnog kartela gdje svi dignu cijene“.

“Ovo će dovesti do toga da će manji broj ljudi moći konzumirati te usluge. Ovo će dovesti do trajnog srozavanja standarda i nemogućnosti konzumiranja određenih usluga”, dodao je.

Što država može sada?

Hajdaš Dončić se slaže s navodima da nije bio pravi trenutak za euro jer je većina zemalja uvela euro u mirnom ekonomskom razdoblju.

“Što država može sada? Povećati mirovine, mora razmišljati o dizanju neoporezivog dijela dohotka da na taj način malo amortizira inflaciju. Treće – ubrzati energetsku tranziciju. Sustav ne funkcionira”, kazao je Hajdaš Dončić.

Raspudić ističe da je euro trebalo uvesti u situaciji kada inflacija bude ispod tri ili četiri posto.

Vlada je zamrznula cijene struje i određenih prehrambenih namirnica, ali i ta će mjera ubrzo isteći. Hajdaš Dončić smatra da će Vlada te mjere morati produžiti.

“Vjerojatno će Vlada morati produljiti te mjere, drugog rješenja nema. Mjere su do konca ožujka, a nakon toga će vjerojatno morati doći do rebalansa proračuna. HEP je dosta izložen, velik dio mjera ide kroz HEP koji se dosta zadužuje i stvorit ćete kroničnog državnog gubitaša”, kazao je.

“Ako će biti potrebe, Vlada će reagirati”, dodao je Habijan.

Je li Paladina bivši?

Obnova nakon potresa ide jako sporo, a pojavili su se i navodi da bi ministar Ivan Paladina uskoro mogao postati bivši ministar. Habijan ističe da o tome odlučuje predsjednik Vlade Andrej Plenković.

“Ono što ću vam uvijek odgovoriti jest da je predsjednik Vlade jedini ima ovlasti imenovati i razrješiti ministre. Svim ministrima u Vladi je priroritet obnova. Predsjednik Vlade koji bira svoje suradnike, odlučuje tko će ostati, tko ne i ima li njegove povjerenje ili ne, to je njegova ovlast”, kazao je Habijan.

“Meni je drago da je konačno netko iz HDZ-a pokazao prstom u Plenkovića i što je Habijan rekao da je Plenković taj koji snosi svu odgovornost. Treću zimu ljudi na Banovini dočekuju u kontejnerima, u godinu dana obnovili su šest zamjenskih kuća. Više ministara i Plenkovićevih bliski suradnika završilo je u zatvoru ili pod istragama prošle godine nego što je obnovljeno kuća na Banovini“, kazao je Raspudić koji smatra da je kadrovska nesposobnost jedan od ključnih problema zbog kojih obnova sporo napreduje.

Oporbeni zastupnici smatraju da je Paladina na izlaznim vratima iz Vlade.

“O Paladini uopće više ne bi razgovarao, mediji su već pokrenuli njegovu odstupnicu, a nakon tjedan dana on izlazi Vlade. Ali nije Paladina bitan nego Plenković – on je kormilar, on ga postavlja i razrješava i najveća odgovornost je na Plenkoviću”, zaključio je Hajdaš Dončić.