Jednostavan šalabahter preračunavanja eura u kune širi se društvenim mrežama

Izvor: DENIS LOVROVIC / AFP

Kako bi građani lakše preračunavali kune u eure i obrnuto, izrađeno je nekoliko aplikacija s kalkulatorom za konverziju.

Za one kojima treba dodatna pomoć u preračunavanju nakon uvođenja eura, dobro će doći i tablica koja se širi društvenim mrežama, a na kojoj su navedeni iznosi od 1 do 10.000 kuna i njihova protuvrijednost u euru te iznosi od 10 centi do 500 eura i njihova protuvrijednost u kunama, prenosi Poslovni.hr.

Ministarstvo financija objavilo je najvažnije informacije o procesu zamjene kune eurom od 1. siječnja 2023., a sve na jednom mjestu o uvođenju eura, računima, štednjama, zamjenama kune pronađite ovdje.

Podsjetimo, banke su u ponedjeljak objavile da su završile proces prilagodbe na euro te da rade sve usluge. A kako je protekao prvi dan nakon uvođenja eura, provjerili su naši reporteri na terenu.

