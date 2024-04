Orepić: Most će sad tražiti neke nove Raspudiće, a oni neki novi Most

Podijeli :

Bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić gostovao je u Newsroomu u kojem je s našim Domagojem Novokmetom razgovorao o drami u Mostu i odlasku bračnog para Raspudić iz stranke.

“Vjerovali ili ne, za mene je bilo očekivano da Raspudići napuste Most iz čitavog niza razloga. Najbitnije je to što je Most odavno napustio svoju ideju i ušao u konflikt s njom i kao takav s vremenom gubi politički potencijal. U nedosatatku potencijala, pogotovo ljudskog, oni su stranačku infrastrukturu rentali ljudima koji imaju političkog potencijala, u ovom slučaju Raspudići. Oni su ušli u taj prostor zbog osobnih interesa, ušli su u politički vrtlog te su došli do trenutka kad jedni drugima nemaju što ponudiiti i izlaze iz najma stranačke infrastrukture Mosta. Raspudići će, vjerujem, na isti će način postupati u Saboru”, rekao je bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić.

Navodi da je Most imao ideju da ideološki neopterećeni ljudi uspostave jedan politički i pravni konstrukt države koji neće biti ideološki i to je ono što, kakko kaže, nam nedostaje.

Benčić: Situacija je još otvorena, čekaju se Most, Suverenisti i manjine Proširila se Miletićeva objava stara nekoliko mjeseci: “Srušili se mostovi od sna”

“Jedna od najvećih obmana je borba protiv korupcije koja se čuje iz svačijih usta. Tko imalo razumije funkcioniranje države, bit će mu jasno da borba protiv korupcije može biti ostvarena samo širokim političkim konsenzusom. Mi živimo na dnu, stvorili smo jedan prosjački mentalitet. Moramo okrenuti politiku da stvorimo sposobnosti da možemo živjeti na vlastiti račun. Mi nemamo dovoljno kvalitete ni za jedno cijelo, a kamoli za toliko političkih djelića koji su izgubili svaki smisao”, rekao je pa dodao: “Da bi se bavili politikom, morate imati ideju i potencijal, inače se udara po ideologiji umjesto da se svi uhvatimo skupa i rješavamo probleme naših građana. Na taj način nije bilo sluha za moje ideje u Mostu. U tom trenutku mi nije dopušteno ni da prebrojim broj stanovnika, a kamoli išta drugo. Vanjska politika nam je solidna, u unutarnjoj politici smo invalidni”, rekao je.

Za kraj navodi: “Mi sad više nemamo što dobiti od bračnog para Raspudić. Most će sad tražiti neke nove Raspudiće, a oni neki novi Most”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

FOTO, VIDEO / Stigli Rafalei, Milanović i Plenković održali govore: “Dobili smo moderno zrakoplovstvo” UŽIVO HDZ i DP na korak do koalicije? “Milanović je ispao malo naivan kad je o desnici riječ”