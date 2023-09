Oreščanin naveo moguće kontraefekte zamrzavanja cijena

Podijeli :

Dražen Oreščanin iz Udruge Glas poduzetnika za N1 televiziju komentirao je zamrznute cijene određenih proizvoda, izražavajući svoje sumnje u učinkovitost Vladinih mjera koje naziva Superhik mjerama.

Oreščanin smatra da Vlada novim mjerama uzima siromašnima, i to kako bi se dalo bogatima. Siromašni, u ovom kontekstu, su hrvatski građani, dok bogatima smatra javnu upravu i državni proračun.

Tri je razloga zašto smatra da je situacija takva, kaže.

“Prvo, Hrvatska ima najveći PDV na hranu u Europi. Drugo, Hrvatska u ukupnom iznosu budžeta ima najveći iznos prihoda od PDV-a u Europi i, treće, Hrvatska je, što se tiče proizvodnje hrane, najnedostatnija država u Europskoj uniji”, kazao je.

Kao primjer, navodi razliku u PDV-u na sir između Hrvatske i Italije.

“Ako želite kupiti sir u Italiji, on će imati četiri posto PDV-a, a u Hrvatskoj će imati 25, tako da je svaki sir koji kupujete u Hrvatskoj u startu skuplji nego u Italiji 20-ak posto. I umjesto da Hrvatska snizi PDV na prehranu, kao što je napravila Španjolska do kraja 2023. godine, Hrvatska zadržava taj visoki PDV, puni proračun, dogovara s trgovcima protuustavni dogovor i sniženje cijena 30 proizvoda kojih najčešće nema na policama u trgovinama. Eto, to je ukratko rezultat mjera Vlade”, rekao je.

Oreščanin također izražava zabrinutost zbog ograničenja na premium proizvodima, kazavši da je trgovcima neisplativo prodavati ih po nižoj cijeni.

“Protivno je zakonu prodavati proizvode ispod nabavne cijene u nekakvoj redovnoj ponudi. Zbog toga trgovine više ne naručuju takve proizvode jer nema smisla svjesno raditi gubitke. Onda u takvoj situaciji imaš policu koja je predviđena za taj proizvod, a trgovina ga ne naručuje i polica stoji prazna. Sa strane trgovaca, to je sasvim legitiman potez”, rekao je.

Kaže i da postoje drugi načini da se 30 sniženih proizvoda na kraju ni ne nađe na tom popisu. “Sir Gouda može se zvati ‘sir u listićima’, hrenovke od pilećeg mesa mogu se zvati hrenovke od mesa peradi. Dakle, isti proizvod s nekakvom manjom preinakom u deklaraciji i pakiranju može se prodavati po normalnoj cijeni”, objasnio je.

On u takvoj situaciji ne krivi trgovce. “Kada se donose nebulozni propisi i kada država zbog svog PR-a i predizbornih ideja donosi takav pritisak i mjere, onda je normalno da će ljudi nalaziti način da te mjere izbjegnu”, rekao je, ponavljajući da je riječ o predizbornom triku Vlade.

Otkriva i koji bi mogli biti protuefekti Vladinih mjera.

“Ti proizvodi koji su ograničeni neće se pojavljivati na policama. Proizvođači će se pokušati snaći na način da proizvode označe na drugačiji način da ih mogu prodavati po normalnim cijenama. Također, trgovci, pogotovo veliki trgovački lanci, mogli bi umjesto kvalitetnih proizvoda s ograničenom cijenom uvoziti nekvalitetnu robu iz inozemstva, koja je napravljena tko zna kada i tko zna kojeg je podrijetla”, rekao je.

