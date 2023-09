Direktor Orbica: Premium proizvodi bi mogli nestati iz trgovina

Podijeli :

Mario Matić, generalni direktor grupe Orbico Hrvatska, gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je govorio o utjecaju inflacije na tržišno kretanje cijena.

Orbico je najveća europska distributerska tvrta i Matić kaže da zamrzavanje cijena do neke mjere utječe na distributere, ali ne previše.

“Još uvijek se neke stvari dogovaraju. U principu trgovci jesu zamrzli cijene u dogvoru s Vladom, a sad se treba naći model između nas distributera, dobavljača, na koji način će se neke stvari iskomunicirati”, poručuje Matić i dodaje on to dijeli na dvije grupe proizvoda.

“Imate neke cijene koje su danas 20 do 30 posto snižene i to se na neki način može naći model jer to su i nekakva normalna akcijska sniženja koja možete vidjeti na TV reklamama trgovaca ili u njihovim katalozima. Ali postoje neke kategorije koje su do ili preko 50 posto snižene i u bi moglo doći do određenih problema, jer ako proizvod premium kategorije i neke bazne kategorije koštaju isto, normalno da će svi kupci kupovati premium proizvod”, rekao je Matić.

U takvoj situaciji postavljaju se dva pitanja: kako isfinancirati toliko povećanje same prodaje i može li se proizvesti dovoljno tog proizvoda?

“Moglo bi biti određenih nestašica, neke se već i sad primjećuju”, poručuje Matić i dodaje da su to najviše primijetili na toalet papiru i premium tjestenini.

Matić smatra da podizanje marži nije nepotrebno.

“Sve je krenulo nakon covida s naglim oporavkom gospodarstva. Stvar oko cijena je da kada je potražnja veća od ponude cijena ide gore, kada je potražnja manja od ponude cijena ide dolje. To je i ta famozna inflacija, potražnja je tada bila velika i logistika je poskupila, cijena robe iz Kine je otišla pet puta gora, i to je jednostavno utjecalo na cijenu” kaže Matić i dodaje kako se na to nadovezao i rat u Ukrajini zbog kojeg su cijene energenata otišle prema gore.

U Orbico grupi su najavljena poskupljenja od dva do pet posto za kategorije kave i pića, a u neprehrambenoj kategoriji, stvari poput motornog ulja stižu značajnija sniženja od pet do 10 posto.

“Svakako je pozitivno da u skorijoj budućnosti ne bi trebalo biti povećanja cijena kao što je bilo u posljednje dvije godine”, kaže Matić.

‘Mercedes i golf će koštati jednako’

Smatra kako odluke Vlade imaju smisla od strane politike i zaštite građani, ali da nije normalna za slobodnu tržišnu ekonomiju.

“To je naša perspektiva, ali s druge strane treba biti i iskren. Država to nekako pokušava izbalansirat, a ovo je neka nova situacija di mi koji smo navikli borit se s konkurencijom – tko će imati bolji proizvod, bolji omjer cijene i kvalitete – netko je sad došao i rekao ‘ok mercedes i golf će koštat 30 tisuća eura’. Normalno da ćemo svi ići kupiti mercedesa, bit će čudnih kretanja dinamike proizvoda”, rekao je Matić.

Kaže da se možda trebalo najveće proizvođače uključiti u cijelu priču.

“Oni su s trgovcima dogovarali smrzavanje cijena, trgovci su pristali i smrznuli cijene i onda su došli nama dobavljačima da isfinanciramo i u principu sad pokušavamo na sve strane vidjeti što se može napravit”, poručuje Matić.

Matić kaže da je Konzum prvi pristao na zamrzavanje cijena jer je tržiši lider s preko 20 posto tržišnog udjela.

Pozitivna budućnost

Poručuje kako u idućih godinu, dvije ne trebamo očekivati da će cijene tako naglo rasti.

“Iz razloga što rastu kamatne stope, dobavni lanci su se poopravili, kod nas u Hrvatskoj su u zadnje dvije godine otprilike 23% rasle potrošačke cijene, a relane plaće su rasle nekoliko postotaka manje, što znači da kupovna moć pada. Naravno to nije dobro, ali iz perspektive zaustavljanja inflacije ima smisla da će to stati.”

Iako smo uveli euro u valu najveće inflacije, Matić smatra da ne bi bilo bolje da smo to odgodili.

“Povećanje cijena bi bilo i bez toga, tako da euro je dobra stvar za Hrvatsku. Schengen je isto dobra stvar. Generalno Hrvatska po meni dosta dobro stoji i smanjujemo taj gap koji imamo prema zapadnoj europi.”

Matić kaže da su Orbicu u zadnjih dvije godine dizali plaće 15 do 20 posto, a u nekim odijelima čak i više.

