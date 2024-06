Orešković: Brine me što se 35 tisuća naših birača identificira s vrijednostima Bartulice

Podijeli :

Saborska zastupnica i kandidatkinja na europskim izborima Dalija Orešković gostovala je u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak gdje je komentirala rezultate održanih izbora za Europski parlament.

“Bila bih ponosna da sam uspjela mobilizirati potreban broj birača i glasača. U ovakvoj maloj izlaznosti zahvalna sam svima koji su mi dali preferencijalni glas i nadam se da će ova lekcija, koju smo svi zajedno naučili, potaknuti novoizabrane parlamentarce i EU institucije da nešto krenu mijenjati. Sama Europska unija mora redefinirati svoje prioritete, a pogotovo u odnosu na Hrvatsku”, rekla je Dalija Orešković o rezultatima izbora za Europski parlament.

Orešković o imenovanju Turudića kao šefa DORH-a: Najbolje može čuvati Plenkovića od svih istraga

Dodala je i kako je ne brine činjenice što, iako je imala puno više glasova od nekih drugih, nije uspjela ući u Europski parlament.

“Više me brine činjenica da se 35 tisuća naših birača identificira s vrijednostima koje utjelovljuje Bartulica. Mislim da smo stvorili jedan mentalni sklop koji je ušao u leđnu moždinu našeg stanovništva gdje se nagrađuje to što je vlast slast.”

Osvrnula se i na Bartulicu koji je u crvenom Ferrariju došao proslaviti rezultate izbora. Odgovorila je na pitanje što je time htio poručiti.

“Time je htio poručiti da što nas briga i što mi imamo ispitivati tko njega financira i neće njega naše institucije pozivati na red i pitati ga za nesrazmjer u imovinskoj kartici. To je poruka”, rekla je Orešković koja postaje saborska zastupnica pa je komentirala i kako će se posložiti karte u Saboru, kakva su joj očekivanja od Odbora za ljudska prava i hoće li tu biti nekih trzavica.

“Uopće ne sumnjam da će tu doći do bilo kakvih pucanja i trzavica. Mislim da moramo pokušati naći način da ti odbori drugačije djeluju. Ja ću osobno pozivati kolege s kojima smo zajedno izašli na izbore da putem odbora predstavljaju vlastite inicijative.”

Ambicije Andreja Plenkovića

Komentirala je i izjavu Marije Selak Raspudić da Vlada nije ambiciozno složena i je li to možda znak da Plenković ima druge ambicije.

“Ja mislim da je Plenković svoju ambiciju već ostvario. Uspio je, nakon što je Hrvatska već 10 godina u Europskoj uniji, konsolidirati korupciju i dovesti dobar dio i medija i političkih analitičara u stanje da se korupcija više ni ne ispituje.”

Otkrila je i hoće li se kandidirati na predsjedničkim izborima.

“Ne pada mi na pamet. Ja sam taj proces prošla sa željom da predstavim jedan program, a za koji se borim i dan danas. Što se mene pita – nikad više”, rekla je Orešković te dodala što misli o Selak Raspudić kao predsjednici: “Mislim da joj je velika komparativna prednost to što je žena, mislim da joj je velika vrijednost to što se ne plaši ući u oštru debatu i voljela bih da skupi potpise kao kandidatkinja. Ja to pozdravljam, ali svjetonazorski ja pripadam drugom spektru.”

